Godzilla vs. Kong: El nuevo TEASER revela asombrosos detalles de la película/Foto: Hobby consolas

Godzilla Vs Kong está programada para llegar a los cines y transmitirse en HBO Max este marzo, finalmente trayendo la confrontación entre los dos kaiju al mundo después de haber sido insinuado durante algún tiempo en las películas del "Monster-Verse" de Legendary Pictures.

Y nuevas imágenes del primer teaser insinúa el papel potencialmente heroico del mono gigante.

Con el tráiler programado para llegar mañana domingo de Legendary Pictures, esto les dará a los fanáticos una idea de cómo se desarrollará la batalla entre el actual rey de los monstruos y el gobernante de Skull Island y qué sorpresas podrían haber reservado para los fanáticos.

Aunque el enfoque principal de "Monster-Verse" de Legendary Pictures se ha centrado principalmente en Godzilla, con dos películas centradas en el rey lagarto, Kong: Skull Island se estrenó en 2017 y nos dio nuestro primer vistazo al rey de los simios.

La nueva película de monstruos llegará en Marzo de 2021/Foto: Milenio

Aunque Kong no apareció en la última película kaiju de Godzilla: King of the Monsters, está claro que el primate más grande que la vida está buscando recuperar el tiempo de su ausencia en esta confrontación gigante que se lanzará a finales de este año.

El nuevo avance de Godzilla vs. Kong

En las imágenes que se muestran aquí, parece que Kong será el "héroe" de la confrontación, con una voz que insinúa que "el mundo necesita a Kong".

La cuenta oficial de Twitter de Legendary Pictures compartió este breve fragmento del próximo tráiler de Godzilla Vs Kong, que muestra a una joven sosteniendo una adorable recreación del gobernante de Skull Island, y aparentemente es la clave para poner a Kong en el camino correcto para ayudar al mundo:

Kong no era necesariamente un villano cuando apareció por primera vez en Kong: Skull Island, pero era más una fuerza de la naturaleza que se encontró alineándose con los humanos que vivían en su mismo entorno.

Aunque varios soldados y científicos de Monarch estaban buscando capturarlo, o incluso erradicarlo, ayudó a la humanidad en un apuro cuando la isla estaba repleta de varios kaiju que buscaban devorar a los habitantes del mundo.

Te recomendamos leer: Godzilla vs Kong: Primeras reacciones en la proyección de prueba son alentadoras

Aunque todavía no sabemos por qué Godzilla y Kong están llegando a los golpes, ¡seguramente será una pelea para todas las edades! ¿Verás la nueva película "Godzilla vs. Kong? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.