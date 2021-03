Godzilla vs Kong: Primeras críticas afirman que es lo mejor del MonsterVerse

A sólo unos días de que la cinta “Godzilla vs Kong” vea su estreno en todo el mundo, en algunos países ya se ha presentado la película dirigida por Adam Wingard. Por lo tanto, los fanáticos y expertos que ya tuvieron el privilegio de ver esta esperada historia del MonsterVerse en la pantalla, aseguran que posiblemente es la batalla más épica y posiblemente la mejor que el público podrá ver este año.

La película “Godzilla vs Kong” presentará el enfrentamiento entre dos de los monstruos más poderosos del cine y de la cultura pop: Godzilla y King Kong. La producción cinematográfica es una continuación de las cintas estrenadas en años anteriores: “Godzilla” (2014), “”Kong: La isla calavera” (2017) y “Godzilla 2: El rey de los monstruos” (2019). Por lo cual, el universo creado por Legendary Pictures tendrá la que podría ser la cinta final que concluya con esta saga. Así que en La Verdad Noticias te presentamos todo lo que debes saber sobre esta producción y cómo ha sido recibida por los fans en sus primeras proyecciones.

¿De qué tratará Godzilla vs Kong?

King Kong y Godzilla no sólo se van a enfrentar, sino que posiblemente tendrán que unirse en algún momento para derrotar a un rival en común/Foto: Forbes

Godzilla vs Kong, una de las películas más importantes de 2021, con un presupuesto estimado que podría ascender a 200 millones de dólares, está a la vuelta de la esquina. Y no importa si no has visto las películas anteriores, porque Godzilla vs. Kong se trata esencialmente de dos gigantes chocando cabezas y dejando una franja de destrucción a su paso. De todos modos, para eso viene el público a Godzilla vs. Kong.

Y en aras de la acción de los monstruos, el director de Godzilla vs. Kong, Adam Wingard (You're Next), parece dispuesto a servir aún más. Los fanáticos entusiastas han descubierto que los tráilers de Godzilla vs. Kong aluden a un gigante más grande, posiblemente Mechagodzilla, que probablemente haya sido fabricado por una compañía siniestra llamada Apex Corporation. La sinopsis también dice que Godzilla vs. Kong ha sido "instigado por fuerzas invisibles". Con todo eso en mente, es posible que Godzilla y Kong tengan que unirse si quieren vivir para ver otro día.

Al mismo tiempo, Wingard se ha burlado de que Godzilla vs. Kong tendrá un ganador definitivo; no se va a escapar como lo hacen la mayoría de las películas, incluido su enfrentamiento anterior en King Kong vs. Godzilla de 1962. Eso ha llevado a los fanáticos a elegir bandos y especular. Legendary Pictures tampoco ha jugado su mano al anunciar más secuelas, pero en este punto no está claro si MonsterVerse tiene futuro.

Cuándo y dónde ver Godzilla vs Kong

La cinta llegará a los cines y a la plataforma de HBO Max/Foto: Luces del Siglo

El lanzamiento internacional de Godzilla vs. Kong comenzó el miércoles 24 de marzo en Francia, Hong Kong, Islandia, Indonesia, Singapur y Taiwán. No obstante, el jueves 25 de marzo, Godzilla vs. Kong será lanzado en Argentina, Australia, Chile, Alemania, Hungría, México, Países Bajos, Portugal, Rusia, Arabia Saudita y Corea del Sur. La película de monstruos se estrena el viernes 26 de marzo en Bulgaria, Brasil, China y Vietnam.

La fecha de lanzamiento de Godzilla vs.Kong en EE. UU. Es el miércoles 31 de marzo Estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max y en cines. También se lanza en Canadá el 31 de marzo. Godzilla vs. Kong llegará el jueves 1 de abril en el Reino Unido en video a pedido. En Japón, el hogar de Godzilla, la película de monstruos se estrena hasta el 14 de mayo.

La llegada de esta película en la pantalla grande es uno de los eventos más ambiciosos de la industria cinematográfica en esta época; ya que llegará a los cines a pesar de la pandemia, lo que podría ser algo tanto negativo como positivo para el largometraje, así como para las millones de personas que seguro asistirán a las salas para ver la esperada batalla de monstruos.

Las primeras críticas favorecen la cinta Godzilla vs Kong

King Kong y Godzilla prometen dar una sorprendente batalla en la nueva cinta que se estrenará en los cines de México el 25 de marzo/Foto: Comicbook

Warner Bros. no se dormirá en los laureles en el corto plazo. Es posible que la Liga de la Justicia de Zack Snyder solo se haya lanzado en HBO Max el 18 de marzo, pero el servicio de transmisión del estudio ya está mejorando para su próximo lanzamiento, Godzilla vs Kong, el 31 de marzo (en Estados Unidos). Los fanáticos de MonsterVerse están anticipando ansiosamente la colosal batalla entre los dos titanes, y esa exageración probablemente haya aumentado a raíz del levantamiento del embargo social de la película. A juzgar por las reacciones de aquellos que tuvieron la suerte de ver la película antes de su estreno, Godzilla vs Kong será uno de los que hay que ver.

El presentador de podcast de Phase Zero, Brandon Davis, lo describió como "Rápido y furioso pero con monstruos gigantes" que, desde el punto de vista de la acción, suena como el tipo de película que podemos respaldar. El editor gerente de Fandango, Erik Davis, respaldó la opinión de su tocayo, llamando a Godzilla vs Kong una "verdadera película de Midnight Monster" y lo mejor de las cuatro últimas películas de monstruos. Grace Randolph de Beyond the Trailer declaró con humor que la película de Adam Wingard hizo que pareciera que Godzilla y Kong "estaban en una pelea de bar" y elogió su brillante trabajo CGI.

Si bien elogió la sensación y el estilo IMAX de la película, Steve Weintraub de Collider declaró que las escenas con humanos no eran nada especial y "exactamente lo que esperarías". Sin embargo, no todos elogiaron la película. Scott Mendelson, de Forbes, dijo que los efectos de la película eran "fabulosos", pero en última instancia, que Godzilla vs Kong fue "reducido para las masas" y que había "pocas razones para su existencia más allá de las promesas preventivas". Aunque los fans que ya vieron la cinta la están llenando de elogios en las redes sociales, asegurando que es una de las mejores batallas del MonsterVerse. Pero el resto del público tendrá que esperar hasta su estreno mundial para opinar sobre este filme.

