Godzilla vs Kong: ¿El Rey Ghidorah Regresa?

La monstruosa producción del director Adam Wingard, Godzilla vs Kong, se lanzará en 2D, 3D y IMAX el 20 de noviembre de este año

Y como es de esperar los RUMORES comienzan a salir respecto a lo que podemos esperar de GODZILLA VS. KONGh, ya se escucha que el Rey Ghidorah podría aparecer en la nueva película.

Si esto es cierto, el siguiente bit es un ¡MEGA SPOILER!

Ghidorah regresa a donde comenzó en KOTM, Antártida, encadenado a una pared en un templo glacial o algún tipo de instalación. Está rodeado de guardias armados que podrían trabajar para el terrorista ecológico Alan Jonah.

Su condición se asemeja al monstruo de Frankenstein y su temperamento es como el de un zombi mientras se regenera ... Jonah está llevando a cabo experimentos con electricidad para estimular el crecimiento de la cabeza que compró en el mercado negro y unió a los restos del cuerpo de Ghidorah derretido por Godzilla en Boston ... ".

Tendremos que esperar y ver sobre esto …

Una secuela de Godzilla: King of the Monsters y Kong: Skull Island, Godzilla vs. Kong es la cuarta película de Legendary MonsterVerse. Se lleva a cabo en un momento en que los monstruos caminan por la Tierra, y la lucha de la humanidad por su futuro pone a Godzilla y Kong en un curso de colisión que verá a las dos fuerzas más poderosas de la naturaleza en el planeta chocando en una batalla espectacular.

Mientras Monarch se embarca en una peligrosa misión en un terreno inexplorado y descubre pistas sobre los orígenes de los Titanes, una conspiración amenaza con borrar a las criaturas de la faz de la tierra para siempre.

TE PUEDE INTERESAR: Godzilla vs Kong: Nueva sinopsis de la cinta promete una guerra épica

Está protagonizada por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler y Demián Bichir. Se lanzará en 2D, 3D e IMAX el 20 de noviembre de 2020.