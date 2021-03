Godzilla vs Kong: Conoce todo sobre la historia de los monstruos más poderosos

La pelea entre Godzilla y Kong ha sido anunciada desde hace varios años tras la creación del monsterverse, donde hemos visto entregas individuales de cada personaje enfrentándose a distintos tipos de enemigos, mostrando su evolución, así como sus increíbles poderes y habilidades.

Ahora los dos reyes se verán cara a cara en esta película, donde se han generado dos bandos entre los fans, ya que la tendencia del #TeamKong y el #TeamGodzilla se hizo muy popular en redes sociales, aunque ha creado una batalla mucho más feroz que la de los personajes.

A solo unas horas del estreno, en La Verdad Noticias te hablaremos un poco sobre la historia de Godzilla y King Kong, así como de sus poderes, sus mejores películas y todo lo que debes de saber antes de ver la película y puedas elegir un bando.

Godzilla vs Kong, la película que todos esperan

Tras muchos contratiempos, Godzilla vs Kong finalmente llegó

Durante el mes de noviembre del año 2019 por el estudio Legendary Entertaiment, la cual estaba planeada para llegar en el mes de mayo del año 2020 como la cúspide del MonsterVerse, cinta por la que los fans esperaron por ocho años y tuvieron tres películas para adentrarse al universo.

Por el estreno de la novena película de rápido y furioso, la cual estaba planeada para llegar entre el mes de abril y mayo, el estudio decidió adelantar la película al mes de marzo para que la taquilla no se viera afectada debido a la popularidad de la franquicia de Justin Lin.

Poco antes de la fecha de estreno programada, el estudio nuevamente decidió mover la fecha, pasándola al 19 de noviembre de 2020 y aunque no se revelaron las razones, se dijo que fue porque Toby Emmerich, ejecutivo de Warner Bros, quería hacerla una película A+.

Debido a la pandemia del COVID-19, el estudio nuevamente tuvo que modificar la fecha de estreno de Godzilla vs Kong, programándola para el mes de mayo, sin embargo debido a que muchos filmes estaban siendo atrasados, esto fue aprovechado y se programó su estreno entre el 26 y 31 de marzo, aunque en México ya se encuentra disponible en cines.

La rivalidad entre Godzilla y Kong

La rivalidad entre estos monstruos tiene miles de años

Ambos monstruos han sido las mayores amenazas en sus historias y películas individuales, enfrentándose a rivales realmente poderosos que los pusieron en riesgo en más de una ocasión, aunque nunca se había pensado que ambos se verían cara a cara alguna vez.

Cabe mencionar que la pelea entre ambos monstruos no fue una idea del cine, pues la rivalidad entre Godzilla y Kong data de hace miles de años como se presentó en una historia, donde en el pasado las razas de los monstruos dominaban la tierra.

Esta historia ha sido levemente mencionada en las cintas de ambos personajes, misma que fue encubierta por Monarch, una organización secreta del gobierno, ya que se dieron cuenta de que en un futuro cercano la batalla entre los monstruos sería algo inevitable y la tierra pagaría el precio.

En la actualidad tanto Godzilla como Kong son los reyes de sus lugares de origen, y aunque parecen ser únicos, no lo son, ya que ambos pertenecen a antiguas civilizaciones que han luchado entre sí por miles de años, siendo los protagonistas de la cinta los últimos de su especie.

Asimismo, debido a que son los últimos, ninguno parece tener interés en luchar, y los culpables de la pelea son los integrantes de Monarch, quienes sacaron a Kong de Skull Island y Godzilla se vio obligado a enfrentarlo, reviviendo así la batalla milenaria entre sus especies.

Por otra parte, aunque no se ha confirmado, los hechos que tengan lugar en Godzilla vs Kong podrían ser el detonante de una nueva guerra de titanes, donde tanto especies como la de los monstruos protagonistas como otras ocultas resurgirán para luchar por el control del mundo.

Godzilla, el rey de los monstruos

Godzilla es conocido como el rey de los monstruos en el mundo

Godzilla apareció por primera vez en el año 1954 gracias a la productora Tōhō Co., Ltd., siendo un monstruo de origen japonés, el cual se ha convertido en uno de los personajes más famosos de todos los tiempos, no solo en Japón, sino en todo el mundo a lo largo de más de 67 años de existencia en el cine.

Este monstruo ha tenido apariciones en 33 películas de origen japonés, tres estadounidenses, siendo el eslabón principal del famoso género ‘Kaiju’, el cual es muy popular en el país asiático y de este han surgido grandes historias del mismo tipo.

Godzilla es caracterizado como un gigantesco dinosaurio mutante con increíbles habilidades que tienen un gran poder destructivo, y aunque en sus inicios fue presentado como una amenaza para la humanidad, en ocasiones también ha sido el protector de la misma, por lo que es considerado un monstruo, villano, héroe y antihéroe a lo largo de todas sus películas.

El origen de Godzilla y sus apariciones

Godzilla nació en 1954 y era muy diferente a su versión actual

Aprovechamos para mencionar que el nombre real de Godzilla, o al menos como se pronuncia en Japón, es ‘Gojira’, palabra que está compuesta por otras dos ‘ゴリラ’ (Gorila) y ‘鯨 くじら’ (Ballena), por lo que podría decirse que el monstruo es el resultado de una combinación entre estos animales.

Se dice que Godzilla era un dinosaurio de la especie Godzillasaurus, que vivía en una isla remota, pero tras los ataques atómicos a Hiroshima y Nagasaki, cuya radiación lo hace transformarse, asimismo un grupo de gente del futuro lo mueve a otra isla para evitar esto, donde un submarino atómico explota y lo hace transformarse al doble de tamaño y poder.

Por otro lado, se corre un rumor sobre el nombre de Godzilla, ya que cuentan las historias de antes del estreno del filme en 1954, existió un fisiculturista que trabajaba en la empresa que produjo la película, y cuyo nombre era Gojira, aunque esto nunca fue confirmado o desmentido.

Como te mencionamos, el rey de los monstruos, como también es conocido Godzilla, tiene un gran repertorio de películas en las cuales hemos visto su gran evolución, así como el uso de sus poderes, mismos que resultan cada vez más impresionantes gracias a los avances de la tecnología en la cinematografía.

Asimismo, Godzilla también ha tenido apariciones en otros medios, incluidos cómics, videojuegos, series animadas e incluso anime, con las cuales ha conseguido posicionarse como uno de los personajes más famosos de la cultura popular en el mundo, manteniéndose vigente hasta la actualidad.

A lo largo de la historia, Godzilla se ha enfrentado a todo tipo de amenazas, y en la mayoría de sus películas, es considerado como el héroe protagonista, ya que usa sus poderes para defender a Japón de los enemigos que intentan destruir la isla.

Los poderes y debilidades de Godzilla

Los principales poderes de Godzilla están basados en energía nuclear

Todos saben que Godzilla es radiactivo, pero este monstruo tiene una serie de poderes y habilidades que lo convirtieron en una verdadera amenaza para la humanidad y para otros monstruos que se atrevan a retarlo, ya que es técnicamente invencible e indestructible.

Entre los poderes de Godzilla podemos encontrar: El aliento atómico, el cual es su poder principal, el cual ha variado de película en película, donde el monstruo controla su intensidad, y puede pasar de solo incendiar cosas a destruir agujeros negros pequeños.

El rayo espiral, una versión del aliento atómico envuelta en una espiral eléctrica, que luego evolucionó al súper rayo espiral de uranio, aliento atómico gravitacional, rayo de calor ardiente, cortador de plasma, poderes magnéticos y pulso nuclear, y su habilidad conocida como ‘Burning Godzilla’, la cual tiene la capacidad de destruir el planeta fácilmente.

Burning Godzilla es una de las habilidades más letales del monstruo

Además de esto, Godzilla posee una inteligencia igual o superior a la humana, aunado a su gran tamaño, fuerza física, tanto en su cuerpo como en su cola, resistencia, y la radiación benigna, cuyo rastro queda en los lugares donde pasa y ayuda a que la vida se desarrolle.

A pesar de ser un monstruo súper poderoso, Godzilla también tiene debilidades, las cuales han ido cambiando durante su existencia, siendo la primera de ellas la electricidad, posteriormente una bacteria denominada como anti nuclear, asimismo se reveló que tenía un segundo cerebro en su espina dorsal, siendo esta la causa de su muerte a manos de Mecha-Godzilla.

Por otro lado, se dice que su punto débil se encuentra debajo de sus brazos, sus placas dorsales también han sido mencionadas como debilidades, y finalmente la poderosa arma llamada ‘Oxygen destroyer’, la cual desapareció pero era capaz de reducir a Godzilla a nada.

Los enemigos de Godzilla

Godzilla tiene un gran número de poderosos enemigos

Además de las fuerzas militares, Godzilla ha tenido una serie de adversarios poderosos durante su vida, los cuales han logrado ponerlo en situaciones realmente comprometedoras los cuales te presentaremos a continuación.

King Ghidorah: Este dragón de tres cabezas es el némesis y peor enemigo de Godzilla, siendo el antagonista principal en la mayoría de las películas de Godzilla, conocido también como el rey del terror.

MechaGodzilla: Una versión mecánica del famoso monstruo, creado por una raza alienígena muy similar a los monos, teniendo las mismas habilidades de Godzilla con algunas variaciones.

Zilla: Una versión estadounidense de Godzilla que tenía una apariencia más humanoide, la cual creó una controversia hasta que Toho lo aceptó en el mundo de los kaiju, siendo derrotado por el mismo Godzilla en ‘Final Wars’

Hedorah: Una especie de espora que se transformó al entrar en contacto con los desechos industriales de la tierra, tomando la forma de una enorme masa tóxica buscando fuentes de contaminación y matando absolutamente todo a su paso. No tiene una forma definida.

Entre otros enemigos de Godzilla podemos encontrar a Mothra, quien también ha sido su aliado en ocasiones, Rodan, Mutos, Gigan, SpaceGodzilla, Biollante, Destoroyah, y Monster X, además de por supuesto, su nuevo rival en la película: El poderoso King Kong.

King Kong, el monstruo más antiguo del cine

King Kong, conocido como la octava maravilla del mundo

King Kong llegó por primera vez en el año 1933 gracias a Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, narrando la historia del director Carl Dehnam, cuyo nacimiento pudo haber sido la razón por la que Japón creó su propia versión de monstruo con Godzilla, y en la actualidad ambos son los monstruos más famosos del mundo.

Kong es descrito como un gorila con un tamaño y fuerza descomunal, quien en más de una ocasión aterrorizó al mundo en sus invasiones, aunque normalmente se le puede encontrar en Skull Island (o la isla calavera), de donde es originario.

En la historia original, un científico emprende un viaje a la isla calavera, a donde sólo él sabe llegar, con el objetivo de documentar y probar la existencia de Kong, un monstruo que hasta ese entonces había sido considerado como un mito.

Al llegar a la isla, descubren que Kong es adorado como un dios, a quien le ofrecen bellas mujeres como sacrificios para que no sean destruidos por el poderoso y gigantesco gorila, y los tripulantes se las ingenian para ofrecer a Ann Darrow como sacrificio, dejando a Kong fascinado, por lo que la lleva a sus aposentos en el centro de la isla.

Tras otros sucesos, los visitantes logran someter a Kong y lo llevan a Nueva York para presentarlo como el mayor espectáculo nunca antes visto, donde es bautizado como King Kong, pero el monstruo logra escapar para buscar a Ann, causando destrozos en la ciudad hasta que es abatido por aviones militares, donde declaran que la causa de la muerte de Kong fue la mujer, de quien se enamoró.

Las apariciones de Kong y su importancia

Kong llegó 21 años antes que Godzilla

Al igual que Godzilla, Kong ha aparecido en toda clase de tipos de entretenimientos, ha aparecido en más de 10 películas, propias e inspiradas en él, además de tener varias series a lo largo de los años, teniendo apariciones en videojuegos e incluso en una versión de Toho, con orígenes muy similares al original.

En el monsterverse hemos visto algunas de las mejores apariciones de Kong, donde finalmente se narran sus orígenes y su verdadera historia, misma que no había sido detallada en filmes anteriores, donde se revela que al igual que Godzilla pertenecía a una antigua raza de Gorilas gigantes que vivían en la isla calavera.

Asimismo, ha sido la inspiración de una gran cantidad de libros, novelas y series de cómics, por lo que a su manera se ha sabido mantener como uno de los monstruos de ficción más famosos de todos los tiempos, y finalmente se decidirá quién es el mejor en Godzilla vs Kong.

Aunque el tamaño de Kong es normalmente entre 30 y 35 metros, en la nueva película supera los 100 metros de altura, siendo similar a su versión de Toho, la empresa creadora de Godzilla, cuyo Kong tenía el mismo tamaño, aunque no poseía las mismas habilidades del poderoso gorila creado en Estados Unidos.

Poderes, habilidades y debilidades de Kong

Kong posee una fuerza física descomunal

Además de poseer un gran tamaño, con el que viene una descomunal resistencia y fuerza física, Kong ha adquirido una gran gama de habilidades a lo largo de los años, así como cambios en su apariencia, como en esta última entrega donde creció tanto que casi alcanzó el tamaño de Godzilla, que mide casi 120 metros de altura.

Entre las habilidades de Kong podemos encontrar el ataque de toque, una impresionante técnica con la que el famoso monstruo puede redirigir los ataques de sus adversarios, causandoles un gran daño en relación a la potencia que estos tengan al lanzarlos contra él.

Aunque es considerado como el más débil de los monstruos por su falta de poderes externos o destructivos, lo compensa con su titánica fuerza, que en combinación con su habilidad de adaptarse a cualquier tipo de combate, le han permitido vencer a enemigos mucho más fuertes que él.

Los reflejos de Kong son extremadamente rápidos, tanto en reacción como en ataque, lo que le permite ser completamente impredecible, además de que en algunas versiones, Kong es capaz de absorber energía eléctrica, redirigirla y expulsarla por sus manos.

Si... Kong puede manipular la energía eléctrica

Absorción de energía: Este poder permite a Kong aumentar de tamaño y recuperar energías para continuar combatiendo, además de que cuando está completamente cargado es cuando puede emplear el ataque de toque, siendo en la mayoría de los casos su golpe fatal.

Entre las debilidades de Kong tenemos ataques muy simples, pues como se mostró en su primera pel��cula, tiene debilidad por las armas de destrucción masiva, pues no posee ningún tipo de protección especial y tras un ataque constante puede caer derrotado.

Asimismo, la debilidad más grande de Kong son las mujeres, ya que está dispuesto a hacer lo que sea por proteger a mujeres en peligro, incluso llegando a arriesgar su vida con tal de mantenerlas a salvo, detalle que sus adversarios humanos han aprovechado a lo largo de los años.

Los enemigos de Kong

Kong también tiene un gran repertorio de adversarios

Además de tener como adversario principal a Godzilla, con quien se enfrentará en la película, Kong no posee tantos enemigos como su némesis, ya que debido al origen de su historia, mayormente se enfrenta a adversarios humanos que buscan aprovecharse de él, ya que también es conocido como ‘La octava maravilla’.

Oodako es un pulpo gigante inspirado en el Kraken, con quien Kong se ha enfrentado en varias ocasiones, siendo uno de sus enemigos más recurrentes en la historia., teniendo como armas principales sus tentáculos, pero debido a sus cambios de peso, pues ha llegado a las 22,000 toneladas, son armas completamente devastadoras.

Oohumihebi: No hay mucha información sobre este monstruo, el cual es descrito como un reptil marino, con el que Kong se ha topado en un par de ocasiones, teniendo luchas mayormente de fuerza física.

Entre otros enemigos de Kong podemos encontrar a Greenman, un monstruo marino, a Mechani-Kong, a Gorosaurus, y una gran cantidad de animales gigantescos que habitan en la isla calavera, como T-Rex, además como otros tipos de dinosaurios e incluso osos gigantes.

Por otro lado, los enemigos más grandes de Kong son los humanos, entre los que destacan: Carl Denham, Jack Driscoll, Archie Nevitt, el capitán Englehorn, Preston Packard y las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Datos curiosos de Godzilla vs Kong

Probablemente no sepas algunas de estas cosas sobre Godzilla y Kong

Este no será el primer enfrentamiento entre Kong y Godzilla, aunque sería la primera vez en el cine moderno, pues por primera vez en 58 años que ambos titanes se enfrentarán y estarán en la misma película.

Los sucesos de Godzilla vs Kong tendrán lugar justo después de Godzilla: King of the monsters de 2019, mientras que serán 47 años después de los sucesos de Kong: Skull Island que se estrenó en 2017, pero la época de la película era en el año 1973.

El problema del tamaño: Muchos creían que la pelea sería totalmente injusta para Kong por la diferencia de 70 metros de altura, razón por la cual se reveló que en los sucesos de Skull Island, Kong todavía era un adolescente y le faltaba desarrollarse, por lo que esto explica cómo llegó a medir más de 100 metros en un lapso de 47 años después de esto.

La potencia de Kong alcanza 4.2 grados en la escala de Richter que se usa para medir la potencia de los terremotos, lo que en combinación con su gran fuerza física y habilidad de combate, lo hacen un enemigo formidable incluso para Godzilla.

Para una de las escenas que promete ser una de las más importantes en Godzilla vs Kong, Owen Peterson y Tom Hammock, diseñadores de producción de la película idearon un templo que se encuentra en el centro de la tierra, el cual es 40 veces más grande que la Basílica de San Pedro en la ciudad del Vaticano en Italia… la cual mide 137 metros.

Ichiro Honda, el director de la primera película de Godzilla y Eiji Tsuburaya, el desarrollador de efectos especiales, fueron acusados de terrorismo cuando alguien los escuchó hablando de la película, pero debido a los ataques a Japón, creyeron que planeaban un nuevo ataque.

En el año 1962, cuando Godzilla se enfrentó por primera vez a Kong, el oponente original del rey de los monstruos era nada más y nada menos que el monstruo del Dr. Frankenstein.

