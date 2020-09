Gloria Trevi y su familia fueron víctimas del coronavirus

Gloria Trevi, de 52 años, abrió su corazón en una entrevista con Galilea Montijo para el programa ‘Hoy’, en la cual platicó de qué manera le ha afectado a ella y a su familia la pandemia del coronavirus, que además de que le ha costado la vida a más de 60 mil mexicanos, a los artistas les ha perjudicado al no poder dar conciertos masivos.

"No odio al Covid, aunque la verdad sí me duele mucho que he perdido a personas queridas, tengo amigos que ahorita aún están graves, y el Covid inclusive llegó a mi casa, a mi familia, pero no lo odio”, declaró Gloria Trevi.

Gloria Trevi confesó que el coronavirus llegó a su familia.

La cantante señaló que debemos ver el lado bueno de la pandemia, pues gracias al confinamiento es que la naturaleza ha podido florecer nuevamente y que este tiempo en el que no podemos tener contacto físico con nuestros seres queridos, debe ayudarnos a valorarlos un poco más.

“Todos hemos visto que con muy poquito que los humanos dejemos de ensuciar, el mundo florece, se mejora, entonces debemos ver la lección que podemos aprender de esto, para que no se vea en vano, para que este encierro, esta parte de besos y abrazos no sea en vano, sino que sea para valorarnos", añadió Gloria Trevi.

Gloria Trevi revive su pasado por la pandemia

Gloria Trevi recuerda su tiempo en prisión a causa de la pandemia.

Sobre la situación del confinamiento, la intérprete regiomontana hizo referencia a cuando estuvo encarcelada del 2000 al 2004 y de cuyo proceso fue absuelta y declarada completamente inocente.

"He vivido situaciones personalmente hablando mucho más duras y cuarentenas más tremendas para mí, de mi libertad, entonces como que la vida me enseñó a que no te puedes morir de miedo", mencionó.

La gira de conciertos de Gloria Trevi tuvo que ser pausada a causa de la pandemia.

En cuanto a los conciertos de su gira Diosa de la Noche Tour, Gloria Trevi mencionó que todavía tiene algunas fechas pendientes que vendieron los boletos en su totalidad, pero que para ella es más importante la salud de sus fanáticos y que deberá esperar hasta que haya una vacuna para reanudarlos.

Fotografías: Instagram