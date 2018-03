Gloria Trevi y Armando Gómez llegan a acuerdo con empleada doméstica que los demandó

Gloria Trevi y su marido Armando Gómez han llegado a un acuerdo con una ex empleada doméstica que los demandó en un tribunal federal de Texas, así lo ha confirmado la pareja. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México A través de un comunicado emitido por Armando, y que Trevi replicó en redes sociales, es que se ha dado a conocer que tanto ellos como su ex empleada llegaron a un arreglo. “Después de que la corte en McAllen, Texas la semana antepasada negara la petición de Juicio Sumario presentado por nuestra ex trabajadora María Sánchez por falta de pruebas. Nos dieron fecha de 3 días de corte a lo que @gloriatrevi y yo suspendimos todas las actividades que teníamos pendientes en Los Ángeles para asistir, lamentablemente sufrimos la irreparable pérdida de un gran padre, un gran hijo y gran hermano, por lo cual, por obvias razones era muy doloroso para mi madre, para Gloria y para mi estar defendiéndonos en una corte, por lo que las dos partes hemos decidido llegar a un acuerdo amigable, en donde no hay vencedores, ni vencidos, ni culpables”. https://www.instagram.com/p/BamaIR6nvGL/?taken-by=gloriatrevi Cabe recordar que Gloria Trevi, su esposo Armando Gómez y su madre, Amelia Gómez, llevaron a María de Jesús Galeana Sánchez a vivir con ellos a Texas, quien argumentó en el litigio que fue sometida largas jornadas de trabajo a cambio de un pago inferior al salario mínimo federal estadounidense permitido en la época que laboró para ellos.

