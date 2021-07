Gloria Trevi revela detalles sobre su próxima serie biográfica.

Luego de una pausa en su carrera por la emergencia sanitaria ante la pandemia de COVID-19, Gloria Trevi se prepara para regresar de lleno a las actividades musicales, y ya dio el primer paso para un enorme regreso mediante el lanzamiento de la canción “Nos volvimos locos”, en compañía del puertorriqueño Guaynaa.

“Esto es solo la punta del iceberg de lo que tengo para ayudar a la gente a pasar el mal trago de la pandemia”, explicó la cantante, quien también se encuentra preparando una serie sobre su vida.

“También les quisimos recordar cómo se liga, porque yo tengo amigos solteros que dicen que ya ni se acuerdan. Tengo un hijo de 15 años que tiene muchas preguntas sobre eso, porque el confinamiento le cortó el desarrollo natural de esas cosas. La música sirve para eso”, aseguró Gloria Trevi.

¿Cuál es el mayor éxito de Diosa de la noche?

La Verdad Noticias informa que, por esas razones, su disco previo, “Diosa de la noche”, se transformó en un canto de autoestima. Su mayor éxito, “Ábranse, perras”, es una de las canciones más solicitadas por sus fanáticos durante su última gira de conciertos y le festejan en las redes sociales.

Con “Nos volvimos locos” afirma, en un indudable tono de broma, que está dispuesta a mandar regalos de boda a todos aquellos que lleguen al altar gracias a ella. “Todo por el amor”, aseguró la intérprete entre carcajadas.

También, Gloria Trevi está “muy orgullosa de la canción”, que compuso con Leonel García (Sin Bandera) y Marcela de la Garza, una compositora mexicana cuyos temas hacen aparición en los repertorios de estrellas de la talla de Paulina Rubio, Thalía, Fey y Pandora.

¿Cuándo saldrá la serie de Gloria Trevi?

La bioserie de Gloria Trevi empezará a grabarse a fin de año y la cantante afirmaa que no se guardó nada. “Revisité todos los episodios de mi vida y cuando digo todos, son todos”, prometió. Eso incluye los años que provocaron su detención y sus años en la cárcel. El nacimiento de sus hijos, la muerte de su hija, así como su viacrucis y su redención.

“Lloré muchísimo revisitando las cosas, me enojé cuando me di cuenta de cosas que he debido notar cuando estaban pasando, pero así es la vida. Yo ya aprendí que el pasado es el pasado. Ahora, decidí contarlo porque estoy convencida de que voy a poder ayudar a muchas mujeres con mi historia”, sentenció la cantante Gloria Trevi.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.