Gloria Trevi recuerda a su fallecida hija Ana Dalay en su cumpleaños 22

Gloria Trevi hizo a un lado la polémica que la envuelve tras ser acusada, junto con su esposo, por presunta evasión de impuestos para dedicarle un emotivo mensaje a su hija Ana Dalay, quien tristemente falleció en Brasil cuando apenas tenía un mes de nacida.

A través de Instagram, la cantante mexicana compartió un dibujo que la muestra a ella sosteniendo a su primogénita, quien el pasado 10 de octubre estaría cumpliendo 22 años de vida. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la bebé fue representada como un ángel, además de que condenó a quienes la culpan de su muerte.

El dibujo compartido por la cantante se hizo viral en todas las redes sociales.

“Te amo y te amaré por siempre Ana Dalai, quien te use contra mí caerá, porque tú eres mi regalo de Dios, mi salvación, en la tierra y en el cielo. Gracias mi amor eterno”, escribió la intérprete de ‘Timbres Postales Al Cielo’, canción que le dedicó con cariño a su hija.

¿Qué pasó con Ana Dalay?

La muerte de su hija es uno de los escándalos más fuertes que ha enfrentado la cantante.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la pequeña nació el 10 de octubre de 1999 en Brasil y fue fruto de la relación entre Gloria Trevi y Sergio Andrade, quienes en aquella época eran buscados por la justicia mexicana por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores.

Un 13 de noviembre del mismo año, mientras la pareja discutía dentro de la casa con las otras víctimas del Clan de Sergio Andrade, Katia de la Cuesta fue a buscar a Ana Dalay, quien no dejaba de llorar pero al entregarsela a su madre, ella le dijó que estaba dormida pero en realidad estaba muerta.

Hasta la fecha, aún no queda claro que ocurrió exactamente dentro de la casa ni las circunstancias en la que murió la bebé, pues la intérprete de ‘Pelo Suelto’ no suele tocar el tema en entrevistas. Sin embargo, se dice que el cuerpo fue tirado en un río del municipio de Jacarepaguá.

Gloria Trevi habla de su hija muerta

En abril de 2018, Gloria Trevi ofreció una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, en donde declaró que ella no tiene un lugar donde llevarle flores y que no consideraba que Ana Dalay esté muerta: “Yo no perdí una hija, yo tengo una hija y es mi camino de estrellas al cielo”.

