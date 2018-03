Gloria Trevi recuerda a su fallecida hija Ana Dalai

Como cada 10 de octubre, Gloria Trevi mostró su lado más sensible al recordar a su fallecida hija Ana Dalai, quien este 2017 cumpliría 18 años de edad. A través de las muestras de cariño que enviaron sus seguidores en redes sociales, la cantante mexicana confesó que trata de ser fuerte ante la ausencia de Ana Dalai. “Gracias, se q no debo llorar, q debo agradecer, pero....aunq siempre está presente...ya saben, el alma entiende lo q el cuerpo ignora...??”, contestó Trevi a una fan que le comentó: “@GloriaTrevi Besos y mucho amor al cielo para Ana Dalai. Hoy cumpliría 18 años, vive en tu corazón y vive en quienes la amamos ❤️??”. https://twitter.com/GloriaTrevi/status/917792721133121536 Otra seguidora dijo: “@GloriaTrevi 18 años siendo tu ruta de estrellas? guiando tu alma y tu camino...ANA DALAI siempre contigo?? Con todo mi amor y respeto❤ tqm”, a lo que la cantante respondió: “Gracias, hoy voy a celebrar de una manera dulce y agradecida, hoy no es día para estar triste... lo prometo, porq creo en Dios!”. https://twitter.com/GloriaTrevi/status/917793340082421760 Sin esclarecerse hasta el momento el motivo por el que murió Ana Dalai, cuando Trevi y el llamado clan de Sergio Andrade vivían en Brasil, la intérprete mexicana contó en una entrevista para el programa ‘Hoy’, que esta fecha es muy especial para ella, pues su hija, a quien considera un ángel, siempre le da muy buenas noticias.

