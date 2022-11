Gloria Trevi rechaza cantar junto a Yuri en apoyo a la comunidad LGBT+

La cantante jarocha sigue siendo tachada de "homofóbica", esto pese a que ella lo ha negado en más de una ocasión.

Yuri vuelve a estar inmersa en la polémica. Ahora, ha comenzado a circular un rumor en redes sociales, el cual asegura que la cantante veracruzana quiso tener a Gloria Trevi como artista invitada en una presentación del Euforia Tour 2022 pero que ella no accedió y más de uno cree que lo hizo en apoyo a la comunidad LGBT+.

Recordemos que el nuevo tour de la cantante se ha visto afectado por el boicot que recibe por parte de algunos integrantes de la comunidad, quienes han tomado la decisión de ya no consumir su música ni asistir a sus conciertos como muestra de su desapruebo por los comentarios que hizo en el pasado, los cuales han sido tachados de homofóbicos.

El último tour de la cantante ha tenido problemas para agotar sus localidades.

Para prueba de ello tenemos el hecho de que su reciente presentación en la Arena CDMX no logró agotar la totalidad de sus boletos. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que Yuri presumió en redes sociales que había hecho sold out, esto pese a que había suficiente evidencia de que no fue así.

¿Gloria Trevi rechazó estar en el Euforia Tour 2022?

El rumor fue dado a conocer por Pablo Chagra, un reconocido comunicador del mundo de la farándula.

Ahora, el influencer Pablo Chagra, conocido en redes sociales por dar exclusivas del mundo de la farándula, reveló por medio de un mensaje compartido en Twitter que la cantante jarocha invitó a Gloria Trevi a participar en su show de la Arena CDMX pero que recibió un NO por respuesta.

Pese a que dicha información no ha sido confirmada, más de uno asegura que su rechazo es una muestra de apoyo a la comunidad LGBT+, de donde proviene la mayoría de sus fieles fanáticos. Hasta el momento, ni Yuri ni la intérprete de ‘Zapatos Viejos’ se han pronunciado al respecto.

¿Por qué critican a Yuri?

La cantante ha hecho comentarios homofóbicos, esto pese a que la gran parte de sus fans pertenecen a la comunidad LGBT+.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Yuri ha sido señalada de ser homofóbica en más de una ocasión debido a ciertos comentarios que hizo en el pasado y por tener una postura en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo que se basa en su religión.

