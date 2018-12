Gloria Trevi reafirma su compromiso para erradicar la violencia en las mujeres (FOTOS)

Después del discurso que emitió la cantante regiomontana Gloria Trevi, en los Latin American Músic Award 2018, donde habló por primera vez de su triste experiencia con Sergio Andrade, la cantante busca concientizar a las mujeres que se pudieran identificar con su caso.

“Siempre hay comentarios malos, de aquellos que se quieren hacer los interesantes. Muchos dijeron por que hablaba hasta ahora, ¿saben por qué? Porque ahora no necesito hacerlo, antes no lo hice porque no quería dar lastima, mi voz era pequeñita, estaba recién levantándome de nuevo, no estaba empezando de cero, sino de menos un millón, porque estaba cargando una cantidad enorme de desprestigio. Para mí era inútil hablarlo antes porque no tenía en ese momento una voz grande”.