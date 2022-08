Gloria Trevi preocupa por lucir su rostro como Lyn May en España

Gloria Trevi preocupa por lucir su rostro como Lyn May

Gloria Trevi es una famosa cantante mexicana que recientemente ha sido criticada por los usuarios de las redes sociales por el aspecto físico de su rostro con el que aparece en una entrevista.

Resulta que fue mediante un video publicado en una página de Facebook, que los usuarios no perdieron la oportunidad para señalar que la cantante usó demasiado bótox y así se lució frente a las cámaras.

Hay que destacar que la grabación fue tomada de una entrevista que le hicieron a la cantante Gloria Trevi durante el festival Starlit en España, donde la famosa estuvo acompaña de Mónica Naranjo.

El rostro de Gloria Trevi como Lyn May

Teniendo tanto varo por qué dejan los ojos como Gloria Trevi. pic.twitter.com/7zGurxhSxg — nenamounstro (@nenamounstro) August 12, 2022

En el video se aprecia a Gloria Trevi con unos ojos más pequeños a lo habitual, lo que causó las burlas de los cibernautas, haciendo que rasaltaran comentarios como: "Se parece a Elba Esther Gordillo", "No manches se ve mejor el de masacre en Texas con todo y mascara", "No manches jaja las que usan botox en exceso siempre he dicho que parece que van a estornudar o que parece que les metieron un buen susto".

Muchos otros usuarios hicieron referencia a que la famosa cantante Gloria Trevi casi se presumió con un rostro como en de la famosa vedette Lyn May, quien siempre ha hecho polémica por la deformidad de su rostro tras varios tratamientos estéticos.

¿Quién es Gloria Trevi?

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, artísticamente conocida como Gloria Trevi, es una cantante, actriz, productora, compositora, modelo y empresaria mexicana. Nació en Monterrey el 15 de febrero de 1968. Desde niña incursionó en diversas actividades artísticas.

Se sabe que Gloria Trevi estudió sus primeros años en el Colegio católico para señoritas "Antonio Repiso" en Ciudad Victoria, Tamaulipas en donde ganó el título de "Reina del Colegio" como Yoyis I en 1975.

En 2006 efectúa una gira por clubes gay de los Estados Unidos, visita España e inicia labores altruistas mediante la organización sin fines de lucro "Ana Dalai" (en honor a su hija fallecida a finales de 1999).

El 14 de junio de 2018 lanza el sencillo "Que Me Duela", primer adelanto de su nuevo álbum. El 21 de septiembre se conoce "Me Lloras", grabado junto a Charly Black, cantante jamaiquino de reggae y dancehall. En octubre de ese mismo año, Gloria Trevi lanza otro sencillo “Ella Soy Yo”.

En 2020, estrena su disco “Diosa de la Noche (En Vivo Desde La Arena Ciudad de México)”. A fines de ese mismo año lanza su último sencillo “Ven a Cantar”.

Cabe destacar que l 12 de julio de 2021, la talentosa Gloria Trevi estrena el single "Nos volvimos locos" junto a Guaynaa, en vivo durante los Premios Juventud 2021 y fue todo un éxito en la presentación.

