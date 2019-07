Gloria Trevi luce CUERPAZO en traje de baño en Instagram a sus 51 años.

La escultural cantante Gloria Trevi ha hecho una pequeña pausa en su gira “Diosa de la Noche”, esto para poder tomar unos días de descanso en la playa, dejando ver en su cuenta de Instagram el cuerpazo que luce a sus 51 años de edad.

Gloria Trevi lució un traje de baño en color cobre de una sola pieza, en una versión strapples, lo que dejó ver que la regiomontana se encuentra en gran forma a sus 51 años de edad. La cuenta de Instragram de la intérprete de “Todos me Miran” puso a suspirara a sus poco más de tres millones de seguidores en mencionada red social.

En la fotografía compartida en su cuenta de Instagram se puede ver a la cantante Gloria Trevi mantener el equilibrio de su cuerpo en el pie derecho, posando con el mar de fondo y luciendo una sonrisa cautivadora en todo momento.

Gloria Trevi enamora con cuerpazo en Instagram

La imagen que publicó la cantante en su red social fue acompañada de un mensaje que dejaba ver que disfrutaba de unos días de tranquilidad. “Por estos momentos! #yotengohoy #vacaciones”, escribió la intérprete de “No querías lastimarme”.

Gloria Trevi es bien conocida por ser imparable en su trabajo, esta ocasión sí se dio un tiempo para descansar en la playa al lado de amigos, con quienes capturó momentos en los que se les ve de lo más contentos.

En poco más de un par de horas Gloria Trevi logró captura poco más de 86 mil reacciones y más de 1,500 comentarios por parte de sus seguidores de su cuenta de Instagram. Generando cientos de piropos, halagos y algunas propuestas indecorosas.

“Hermosa Gloria Trevi, toda una diosa, me encantaría conocerte, me identifico mucho contigo”, “No me invitaste hermosa”, “Una hermosura rodeada de puro guapo”, “Te extraño reina. Muy triste estoy, mandame un besito”, le escriben a la cantante sus fans.

