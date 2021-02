Gloria Trevi habla de su bioserie en Televisa y anuncia concierto virtual

Tras darse a conocer que Televisa eligió a Carla Estrada para producir la bioserie de Gloria Trevi, la cantante ha dado a conocer que en ella será posible conocer toda la verdad que hay detrás del éxito de su carrera, además de hablar de los polémicos enigmas que envuelven su vida privada.

“Muy pronto va a salir la bioserie de mi vida y qué bueno que es una bioserie porque en una película realmente es imposible contar mi vida… Muchos momentos que he tenido y que ahorita sí les voy a poder contar desde que empecé con mis sueños, cuando los comencé a realizar, cuando esos sueños se convirtieron en pesadilla, cómo sobreviví a eso y cómo te levantas”, reveló Gloria Trevi en una pasada conferencia de prensa.

Carla Estrada será la productora ejecutiva de la bioserie de Gloria Trevi en Televisa.

En dicha conferencia, la cantante regiomontana aseguró que a lo largo de su vida ha tenido que hacer frente a difíciles momentos, los cuales le han dejado grandes enseñanzas, mismas que podrían ser plasmadas en la bioserie que Televisa se encuentra preparando y que podría salir a finales de 2021 o principios del 2022.

“Lo que más me ha enseñado en cuestión del dolor es poner tu confianza en las personas equivocadas, porque cuando lo haces, terminas traicionando a la gente que de verdad te quiere; no hay que darle todo tu amor ni cariño, a alguien que no se merece, eso es lo mejor que podría decir”, finalizó Gloria Trevi.

Gloria Trevi deleitará a fans con concierto virtual

Hoy, 15 de febrero, es el cumpleaños número 53 años de Gloria Trevi, quien decidió celebrarlo con un concierto vía streaming que realizará el próximo 27 de febrero y el cual se titula ‘Trevi in Da House’, evento que a la cantante tiene muy emocionada pues se trata de la primera vez que se presentará en un escenario sin audiencia presente.

Los boletos para el ‘Trevi in Da House’ se pueden comprar a través de la plataforma E-Ticket, y lo que se sabe hasta el momento es que el concierto comenzará en punto de las 8:30 pm del sábado 27 de febrero y que los boletos tienen un costo de $451 pesos mexicanos.

