Gloria Trevi fue OBLIGADA a posar para calendario erótico ¡Escándalo!

Gloria Trevi es una famosa cantante mexicana, quien a pesar de tener un duro pasado por abuso sexual durante el inicio de su carrera, uno de sus peores escándalos fue una apuesta entre su entonces mánager Sergio Andrade con la famosa fotógrafa de desnudos Maritza López para un calendario erótico.

Como resultado de esta sesión de fotos eróticas a Gloria Trevi, se comenzó a crear una imagen de ella como una sex symbol, todo mucho antes de que ella y Sergio Andrade fueran envueltos en otro escándalo que los llevó a la cárcel y ahora la misma Maritza López rompió el silencio sobre el famoso calendario.

El calendario erótico de Gloria Trevi

Estas fotografías fueron idea de Sergio Andrade, algo que no le gustaba a Gloria Trevi pero aún así accedió a posar frente a la cámara de Maritza y cuando se publicó el calendario de la cantante de “Grande”, este causó más escándalos por lo erótico de su contenido y alta venta al público.

“En ocasiones me mandaba chamaquitas para tomarles fotos y, pues, se las tomaba. Yo ya notaba que había niñas que no se separaban de Sergio. Un día tomábamos fotos en Cuernavaca y las niñas estaban vestidas de pants, muriéndose de calor, pero él decía que no tenían calor porque así funcionaban…”

“Ese día las chicas ni siquiera cenaron y fue el mismo Sergio que para cenar les eligió un menú sencillo, ese fue el último calendario que yo hice, el que siguió lo hizo él, fue sin duda una ‘mamarrachada’”, confesó Maritza López según información de Excelsior.

Maritza López no siguió trabajando con Sergio Andrade porque el estilo de fotografías que le solicitaba las consideró denigrantes e incluso se salían de sus principios, algo que le agradeció Gloria Trevi con un gesto a lo lejos.

“Se encargó de denigrar a Gloria, cosas que, al menos en los calendarios que yo hice, no permití. Quería aplastarle los senos, embarrarla de melcochas, ese día frente a Gloria le dije no a Sergio y ella hizo un gesto de agradecimiento que yo en ese momento no comprendí”, dijo Maritza.

