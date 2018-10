Gloria Trevi entra al salón de la fama (VIDEO)

El pasado 18 de octubre se celebró la sexta edición de los premios “La musa” donde se galardonaron a algunos de los mejores compositores de la época, y la escena musical actual, pues los premios fueron desde Raphael, hasta Gente de zona.

Algunos de ellos lograron entrar al “Latin songwriters hall of fame” o el salón de la fama de compositores latinos. Los premios tuvieron lugar en el teatro James L. Knight Center, de Miami.

Fue lo que el el actor y cantante puertorriqueño Ektor Rivera, quien condujo el evento, dijo antes de la ceremonia, donde una artista mexicana fue la que se llevo la noche.

“Siento conmigo la presencia omnipotente de muchísimas mujeres que están aquí y que no han podido llegar aún"

La gran protagonista de la noche fue Gloria Trevi, pues fue la única mujer en entrar este año al salón de la fama, en el que se encuentran figuras como Gloria Estefan, Armando Manzanero, y Julio Iglesias, por mencionar algunos.

Ante tal suceso, Gloria Trevi se limitó a decir: "Me dijeron que yo era la única mujer aquí. Pero siento conmigo la presencia omnipotente de muchísimas mujeres que están aquí y que no han podido llegar aún"

"Estoy muy emocionada de recibir este reconocimiento. Ustedes conocen un poquito por encima mi historia, algunas de las cosas que no han sido ciertas pero me han visto levantarme, seguir adelante y no rendirme", dijo la cantante antes de recibir su premio.

Es un gran avance en la carrera de la cantante mexicana pues a pesar de que jamas ha ganado un Latin Grammy, es la primera cantante mexicana en ingresar al salón de la fama.