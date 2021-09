Gloria Trevi afirma que Sergio Andrade “no pagó lo que debía haber pagado”

Gloria Trevi ha regresado a España después de muchos años alejada de dicho país, y durante una sincera entrevista, la cantante nuevamente habló sobre su vínculo con Sergio Andrade, quien fuera su ex mánager y que estuvo en prisión al igual que ella. Sin embargo, Trevi afirmó que el productor musical “no pagó lo que debía haber pagado”.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, ambos famosos conformaron el “Clan Trevi-Andrade”, donde también estuvo involucrada Mary Boquitas. En este grupo se cometieron varios delitos como corrupción y abuso de menores, donde las dos mujeres fueron víctimas y cómplices de los actos que realizaba Sergio.

La historia de Gloria Trevi y Sergio Andrade ha generado mucha polémica entre el público pero la intérprete en su entrevista con el programa Primer Impacto dijo: “Yo considero que este señor no pagó lo que debía de haber pagado, o sea, el daño que hizo fue demasiado y desgraciadamente… Pero ¿sabes qué? Si tu pones las cosas en manos de Dios, es muchísimo más certera su justicia que la de los hombres”.

Gloria Trevi responde a las críticas de Valentina de la Cuesta

Valentina considera que Gloria es igual de culpable que Sergio por los delitos contra menores/Foto: Por Esto

Estos comentarios sobre Andrade, Gloria los hizo como una respuesta a Valentina de la Cuesta, hija que tuvo Sergio con la excorista Karla de la Cuesta, quien fue una de las víctimas del Clan; De la Cuesta aseguró que Trevi no es víctima y México pareciera no tener memoria con su caso.

“Esta muchachita no me conoce, y obviamente habla de una situación que no vivió, no quiero ahondar mucho porque son personas que yo considero verdaderamente que fueron víctimas, no nada más de ese sujeto, sino también de esa televisora”, declaró la cantante de “Todos me miran”.

Gloria Trevi y Sergio Andrade al salir de la cárcel después de poco más de 4 y 7 años respectivamente, retomaron sus carreras musicales. Aunque la cantante fue quien logró triunfar a pesar de la polémica, mientras que el productor musical no logró recobrar el éxito que alguna vez lo caracterizó.

Gloria Trevi relatara lo que vivió con Sergio Andrade en una serie

En su entrevista, Gloria también reveló que ya está trabajando en la nueva serie biográfica donde finalmente contará todo lo que vivió junto al productor y cantante Sergio Andrade, y de su vida en la prisión:

“Va a ser algo hecho desde el amor, no desde el odio, no desde el rencor, porque mi historia es una historia de amor, desde el principio”, comentó.

“Desde la niña que soñó con ser artista, y que, por amor a la música, al arte me aventé a las calles al ruedo, a luchar y a tocar las puertas, alcanzar mis sueños, también como ese sueño se pudo haber empezado a convertir sin que yo me diera cuenta en una pesadilla, no es mi verdad, sino es lo que sucedió”, declaró Gloria Trevi.

