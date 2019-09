Gloria Trevi acaba de grabar con Mónica Naranjo

Una foto sería la prueba que los fans de ambas cantantes estaban buscando, se trata de una colaboraciòn internacional que llegarìa pronto y con mucha fuerza pues las intérpretes serían la regiomontana Gloria Trevi y la española Mónica Naranjo, quienes han dejado entre ver la próxima colaboración.

Fue a través de la cuenta de Instagram de Mónica Naranjo y también de Twitter que nos enteramos de que ambas cantantes se encontraron por tres días en México, además de esto las palabras dedicadas de la española a la mexicana son de admiración, por lo que no se descarta que esta reunión no se trate solo de amistad, sino también de trabajo.

Gloria Trevi y la española Mónica Naranjo ya grabaron un nuevo sencillo para sus fans de ambos continentes.

“Querida Gloria Trevi, han sido 3 días maravillosos... no podría en palabras darte las gracias que mereces por tu generosidad conmigo... admiro a la artista, pero admiro mucho más a la mujer que eres... esa mujer que supo renacer con más fuerza que antes... y nuestra aventura no podía acabar en otro sitio que no fuera un estudio de música... ¡Preparaos para bailar perras!”, escribió Naranjo en sus cuentas de redes sociales.

En la imagen podemos apreciar claramente a Gloria Trevi y a Mónica Naranjo en un estudio de grabación en el cual juntaron sus voces y su gran talento para crear algo que será espectacular en el mundo de la música, cabe mencionar que ambas estrellas del pop son contemporáneas y en los 90 se disputaban los primeros lugares de preferencia en las listas de popularidad y en las radios del país.

Actualmente Gloria Trevi se encuentra en su gira ‘Diosa de la noche’ por todo México y en unos días lanzará este álbum en tiendas físicas y digitales para su comercialización, por su parte Mónica Naranjo está en promoción de su nuevo sencillo ‘Doble Corazón’, que recientemente alcanzó un millón de vistas.

