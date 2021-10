Gloria Trevi: ONGs piden reabrir casos por trata y la explotación sexual

Gloria Trevi y Sergio Andrade podrían verse envueltos nuevamente en problemas legales, pues organizaciones contra la trata de personas y la explotación sexual han solicitado que se reabran los casos para que se sancione a la cantante y a su ex representante.

Rita María Hernández directora de políticas públicas y advocaría de Rescue Freedom International, e integrante del consejo directivo de la Coalición Internacional por la Abolición de la Prostitución, señaló que se deben de abrir nuevamente las investigaciones en contra de Trevi y Andrade por trata y explotación sexual, para ambos pagues por sus crímenes, y no queden impunes.

“Estamos uniéndonos a este esfuerzo, para pedir que se reivindique la situación de las víctimas de Trevi, no nada más de Gloria, sino que también de Sergio Andrade, realmente se ha mantenido impune todo este tiempo”, expresó respecto a Clan Trevi-Andrade.

“Clan Trevi-Andrade” tiene investigaciones en varios países

La pareja fue encarcelada y acusada de explotación sexual

El conocido “Clan Trevi-Andrade” tiene carpetas de investigación no solo en México sino también en Estados Unidos, España, Argentina y Brasil, por lo que las ONGs aseguran que solo están buscando justicia. Cabe indicar que incluso Gloria afirmó tiempo atrás que Sergio Andrade “no pagó lo que debía haber pagado”.

Hernández señaló que en cualquier país donde el clan Trevi-Andrade tuvo a las niñas pueden reabrir las carpetas de investigación y en esta ocasión escuchar los testimonios de las víctimas, los cuales asegura no fueron tomados en cuenta antes.

Así mismo notificó que a su petición se han sumado asociaciones de Colombia, Argentina, Costa Rica, Libia, Estados Unidos, España, entre otros.

“Por eso también es nuestro llamado como organizaciones, más de 70 estamos unidas en esto, de que el público entienda la verdad, que no se deje llevar por el glamour, por la fama, por el poder, por la red social, sino de la verdad y de que maduremos como sociedad, de no posicionar a la gente en lugares de tanta adulación que no podamos ver cuando han cometido un crimen y les llamemos a la justicia”, expresó.

¿Qué pasó con Gloria Trevi y Sergio Andrade?

Gloria fue declarada una víctima más de Andrade

La cantante Gloria Trevi y su entonces pareja Sergio Andrade fueron detenidos acusados de corrupción de menores, trata de personas y explotación sexual. Gloria fue encarcelada por 4 años, pero más tarde un juez la exonero de los delitos, asegurando que ella había sido una víctima más de Andrade.

