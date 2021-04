Gloria Trevi: Ella es la guapa youtuber que podría interpretarla en su bioserie

Gloria Trevi es uno de los personajes más queridos del mundo de la música y ahora una famosa influencer llamada Jiapsi Yáñez, ha causado mucho furor con su parecido que podría ayudarle a ser la intérprete de la boiserie de la cantante.

Hay que recordar que se encuentra en marcha la esperada bioserie de Gloria Trevi y los rumores sobre una youtuber como intérprete de la cantante han crecido, aunque aún hay una condición de por medio.

No queda duda que la exitosa Gloria Trevi continúa en el gusto del público como una de las cantantes favoritas, aunque su carrera está marcada por la polémica con Sergio Andrade ha salido adelante y este oscuro episodio de su vida podría ser parte de su bioserie.

Por el momento no se ha revelado quién será la celebridad que interprete a la cantante de Pelo suelto, pero hay una youtuber que ha sido fuertemente señalada por los rumores como una de las favoritas.

Jiapsi Yáñez

Una youtuber podría ser la elegida para interpretar a Gloria Trevi

Esta famosa youtuber lleva por nombre Jiapsi Yáñez, quien cuenta con más de un millón y medio de seguidores en Instagram y un millón en YouTube, además de que han destacado su increíble parecido con Gloria Trevi.

Por medio de un atractivo video que compartido en su canal de YouTube, relató la manera en que conoció a Gloria Trevi y cómo estuvo en el escenario con ella durante un concierto.

Esta famosa de las redes sociales señaló que su parecido físico con Gloria Trevi pudo contactar a la productora Carla Estrada, por lo que la posibilidad de que sea quien interprete a la cantante en la bioserie podría estar abierta.

La condición para interpretar a Gloria Trevi

Hay que resaltar que la youtuber es originaria de Sinaloa y ha señalado en más de una ocasión ser una de las más grandes fans de Gloria Trevi, motivo por el que la cantante comenzó a seguirla en redes sociales.

Al reunirse con la productora Carla Estrada ella le indició que tiene el acento y la actitud para ser quien protagonice la bioserie, aunque para ello el requisito es que baje 20 kilos ya que en ese momento la cantante era muy delgada.

Cabe destacar que Jiapsi Yáñez relato que luego de su encuentro no supo más sobre la productora, pues ella ya no la buscó de nuevo, ha escuchado que podría ser Livia Brito quien interprete a Gloria Trevi, pese a esto la youtuber dijo no perder las esperanzas pues la productora le reveló que es Gloria Trevi quien elige quién la interpretará en la bioserie.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.