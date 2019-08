Gloria Trevi ¡De nuevo en la cárcel!

Es bien sabido que Gloria Trevi estuvo en la cárcel hace algunos años, debido a que se le vinculaba con algunos delitos de trata de menores, junto con Sergio Andrade y Mary Boquitas, quienes presuntamente estaban involucrados en dichos actos ilícitos.

Sin embargó, Gloria Trevi pasó de ser una de las personas más odiadas por todo lo que se le acusaba, a ser actualmente es una de las cantantes más queridas por el público, pues las letras de sus canciones son potentes, y hace que muchas personas se identifiquen con ella.

Y es que Gloria Trevi estuvo en la cárcel del 2000 al 2004, específicamente en el Cereso Aquiles Serdán en la ciudad de Chihuahua, donde finalmente fue absuelta de sus cargos

En ese sentido Gloria Trevi ha tomado su historia como un estandarte para defender sus ideales y su postura, demostrado que ya no es quien solía hacer o qué hace decía que era.

Sin embargo, después de algunos años de no pisar una cárcel Gloria Trevi decidió volver para visitar a las mujeres que se encuentran reclusas, platicar con ellas y compartir experiencias.

Hay que resaltar que, algunas de las mujeres que aún se encuentran ahí, fueron quienes, en su entonces, eran compañeras de la cantante, y quienes la ayudaron a pasar los duros momentos.

A pesar de ser una persona que había estado en un reclusorio, Gloria Trevi siempre se ha tomado su pasado como una oportunidad para renacer de las cenizas, y estar más fuerte que nunca, por eso suele contar la historia a sus fanáticos, y no perder de vista sus objetivos.

No es la primera vez que Gloria Trevi regresa al cerezo desde su salida, pues en 2011 también realizó una visita, para platicar con sus ex compañeras, quienes no tuvieron tanta suerte como Gloria Trevi para poder salir y ser absuelta de sus acusaciones.

