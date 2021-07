Gloria Izaguirre atestiguó los descuidos de Alejandra Guzmán hacia Frida Sofía

La actriz y comediante Gloria Izaguirre dijo que fue testigo de los descuidos que Alejandra Guzmán tuvo con su hija Frida Sofía, cuando esta era apenas una niña.

Izaguirre aseguró que el comportamiento de la cantante dejaba ver un mal desempeño como madre, toda vez que incluso llegó a dejar de lado a su hija para salir con un hombre.

La actriz de “La fea más bella” recordó el sonado caso de Frida Sofía durante su participación en el programa digital ‘Siempre hay más’, en el que se habló sobre las madres narcisistas, lo que le recordó algunas anécdotas.

Alejandra Guzmán abandonaba a Frida Sofía

Izaguirre dejó entrever que Alejandra fue una madre negligente.

Gloria Izaguirre contó que cuando fue amiga de Guzmán, llegó a ver que esta dejó sola a Frida Sofía de 2 años en Playa del Carmen para irse con un lanchero, y afirmó que le cree a la joven modelo sobre haber sido violada por parejas de su madre.

“Claro que le creo que sí la violaron los amigos, los que no, los que sí, porque la mamá no se podía cuidar ni ella y la dejó ahí tumbada. Tiene un problema fuerte, no sé cuál sea, no soy siquiatra”, dijo la actriz de 54 años.

También criticó severamente que Alejandra defendiera a su padre, Enrique Guzmán, en lugar de hacer caso a las acusaciones de Frida de que el cantante abusó de ella siendo menor. “En qué cabeza cabe, ahí está el narcisismo, cero empatía, de defender al papá. Imbécil, fatal, cero empatía y cero comprensión.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Frida Sofía sigue alejada de su familia.

La relación entre Frida Sofía y su madre ha alcanzado un punto grave en el que la polémica no parece poder llegar a un límite. Desde los señalamientos por el abandono de Alejandra Guzmán hasta los comentarios de otros famosos sobre el tema.

Como reportamos previamente en La Verdad Noticias, por el momento luce muy difícil que Frida Sofía y Alejandra Guzmán puedan ponerle fin a la batalla legal a través de un acuerdo económico, una versión de la que se habló recientemente.

