Gloria Estefan rechazó estar con Shakira y JLO en el medio tiempo del Super Bowl

La respuesta de Gloria Estefan a los comentarios de JLO

Gloria Estefan es una de las pocas celebridades que puede asegurar ser no solo amiga, sino madrina y parte fundamental en la carrera de Shakira y Jennifer López.

La cantante cubana fue parte fundamental en el éxito de las cantantes, de quienes siempre se ha mostrado orgullosa por sus logros.

Luego de las polémicas declaraciones de JLO por considerar un "error" compartie el medio tiempo con Shaki, la Estefan habló y dio su más sincera opinión.

Durante su participación en el programa de Andy Cohen, Gloria confesó que no sólo Shakira y JLo fueron invitadas a formar parte del show del Super Bowl, sino que también se externó la dicha a ella.

“Imagina lo que habría dicho JLo si yo fuera la tercera (artista invitada)", dijo a Cohen.

Estefan rechazó la invitación pues consideró no era su momento y también había otros motivos personales que la orillaron al “no”, pues ya se acercaban las fiestas decembrina y no estaba dispuesta a ponerse a dieta.

Super Bowl de Shakira y Jennifer López

Con un total de 12 minutos de presentación, la legendaria cantante colombiana y Jennifer López deleitaron a sus seguidores con un popurrí de sus mejores éxitos.

Entre los logros del espectáculo destacan que es el más visto en la historia, lorgando acumular más de 400 millones de vistas en Youtube.

Super Bowl de Shakira

Shakira interpretó "She Wolf", "Empire", "Ojos Así", "I Like It", "Whenever Werever", "Hips Don't Lie" y "Waka Waka".

En tanto Jennifer López hizo un mega mix de sus grandes hits y aprovechó el escenario para mostrar sus mejores pasos de baile y rendir tributo a la comunidad latina de los Estados Unidos.

