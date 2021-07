El canal de televisión estadounidense PBS estrenó este fin de semana el documental ‘Sangre Yoruba’, el cual da un pequeño recorrido por la música brasileña. Este proyecto, el cual ha sido presentado y narrado por la cantante Gloria Estefan, forma parte de la serie ‘Great Performances’.

‘Sangre Yoruba’, filmado en Río de Janeiro, São Paulo y Salvador durante 2019, analiza durante 90 minutos la historia de la samba, sus raíces africanas y sus múltiples variaciones e impacto en la música actual. Además de la intérprete de ‘Conga’, el documental cuenta con la participación de artistas locales como María Rita, Carlinhos Brown y Jorge Aragão.

¿Cuándo se estrena el nuevo documental de Gloria Estefan en Latinoamérica?

El documental ya ha sido estrenado por la señal de la cadena televisiva PBS y no demora en estar disponible en la página web y en la app oficial. En lo que respecta a Latinoamérica, se ha revelado que el nuevo documental de Gloria Estefan será incluido en el catálogo de la plataforma de HBO Max este próximo 17 de julio.

Al respecto de ‘Sangre Yoruba’, la cantante asegura estar fascinada de haber participado en este proyecto: "Lo que probablemente no sabes es cuánto he amado la música brasileña toda mi vida… Me inspiró a profundizar en las conexiones musicales que unen nuestros ritmos y culturas".

¿Por qué se retiró Gloria Estefan?

Gloria Estefan decidió poner como prioridad a su familia.

El estreno de este documental de música brasileña representa una nueva faceta para la cantante tras haberse retirado de los escenarios luego de 30 años de carrera artística. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Gloria Estefan decidió retirarse para dedicarle más tiempo a su familia.

“Es el final de algo que empezó hace muchos años, en 1975… Esos serán los últimos conciertos que haré, después quiero centrarme en mi hija y continuar trabajando en otras áreas», añadió la madre de Emily Estefan, quien ofreció un último concierto en Ecuador durante 2009.

