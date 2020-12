Gloria Estefan culpa a sus fans por haberse contagiado de COVID-19

Gloria Estefan, afirma que cumplió “rigurosamente” con las medidas de salud y seguridad, establecidas por la pandemia de coronavirus limitando su exposición a los demás.

Pero la cantante de 63 años admitió durante un vídeo chat de Instagram que ella era "una de las víctimas de Covid", y donde cree que ocurrió su contagio.

A pesar de su adherencia a los protocolos, Gloria Estefan dijo que cenó al aire libre en un restaurante en Miami con tres miembros de su familia.

La prueba dio negativo días después de la cena, pero pronto comenzó a sentirse enferma y tuvo los síntomas clásicos del coronavirus de pérdida del gusto y el olfato, junto con tos y deshidratación.

“Lo único que puedo imaginar que sucedió es que alguien se me acercó cuando estaba comiendo y me tocó el hombro. Estaban muy unidos, no tenían máscara y me decían cosas hermosas, pero eso es lo único que he hecho fuera de mi recinto aquí, mi cuarentena".

“Tuve mucha suerte. Pero solo quería compartir con ustedes que estaba en cuarentena, y un día salí y me encontré con una persona que no llevaba máscara. Incluso contuve la respiración durante su conversación, pero algo debe haber sucedido allí”, dijo la cantante latina.

Gloria Estefan se enfermó a principios de noviembre y pasó dos semanas aislada en el segundo piso de su casa. Ella le da crédito a las vitaminas por su capacidad para evitar los peores aspectos de la enfermedad.

“El miedo era mi mayor problema”, dijo Gloria Estefan. "Tenemos que agarrar el miedo y sacudirlo y hacer todo lo posible para mantener su sistema inmunológico lo más saludable posible".

Gloria Estefan ha dado negativo dos veces desde la semana pasada, como te revelamos en La Verdad Noticias.

Durante su larga carrera, Gloria Estefan ha vendido más de 100 millones de discos, con 38 éxitos número uno en las listas de Billboard. Es cantante, actriz, compositora y autora de dos libros para niños más vendidos del New York Times, ganadora de siete premios Grammy.

