Gloria Aura hace fuertes revelaciones sobre el reality Reto 4 elementos

En exclusiva para La Verdad hablamos con Gloria Aura, exparticipante del Reality Show ‘Reto 4 elementos', y realizó fuertes revelaciones sobre el reality Reto 4 elementos, habló de su lesión, su proceso de recuperación y también nos dio detalles de su paso por el programa, habló de quien tiene posibilidades de ganar y quien quiere salir, además comentó quien es el bueno y el malo entre Salvador Zervoni y El Rasta, los demás concursantes de Reto 4 elementos.

Gloria Aura tuvo que abandonar la competencia en Reto 4 elementos, por una lesión que le causó uno de los complicados retos, está a punto de iniciar su rehabilitación y por ello comenta que ahora ve el show desde la comodidad de su sillón, ella comenta que el reto le pareció una experiencia agridulce y afirma que la producción le asignó el papel del personaje débil.

“Para mí, estar en Reto 4 elementos fue una experiencia agridulce, entré con mucho entusiasmo de romper mis miedos, rebasar mis límites, de salir de mi zona de confort, quería divertirme y me costó mucho trabajo poder divertirme, o sea yo quería y me costó mucho cuando vi las pruebas tan imponentes que se salían de mis capacidades físicas, me dije; esto está cañón para una persona como yo que no hago ejercicio no o me dedico al fitness”, dijo la joven quien perteneciera al equipo de los Renovados.

El estar en esta competencia Reto 4 elementos le llevó a superar sus capacidades, hizo cosas que ella misma no creía capaz de realizar y lo definió de una manera singular “agridulce”.

“Si un día no pude escalar la pared, lo hacia la siguiente vez y lo hacía sola, aun así sentía mi nivel bajo para el equipo, para la competencia el nivel mío era muy distinto al nivel de mi equipo, me sentía mal ser como la débil y además el programa le dio el enfoque que yo era la débil, esta me generó una sensación agridulce, es rara porque estoy contenta de haberme atrevido, si me equivoque fue por atrevida, hice lo mejor que pude dentro de mis capacidades físicas, y también me deja frustrada quería salir por mis propios medios y no por una lesión”, alegó

El equipo de los "Renovados"

Cabe destacar que en el programa Reto 4 elementos, no es la única ocasión en que un integrante salé lastimado, pues en lo que va el programa ya son como varios.

Recordemos el caso de Fernanda López en Reto 4 Elementos

Fernanda López, esposa del actor Alexis Ayala, salió de "Reto 4 Elementos", el reality show de acción que estrenó Televisa el pasado lunes por canal 5.

Ayala, esposo de Fernanda López, explicó en entrevista con el programa "Hoy" que su salida se debió por una lesión que sufrió en el hombro.

Además, comentó que Fernanda López se lesionó desde el primer día, pero en la prueba del miércoles fue donde terminó lastimada.

Finalmente, el actor aseguró que para Fernanda este Reto era un sueño y que por eso la apoyó; detalló que la extraña y que sufre por no verla.

La lesión que traía @Lopfer se agravó con el sobresfuerzo de la prueba. Deseamos que se recupere pronto y le mandamos el afecto de todos sus fans que la están apoyando con el hashtag #YoConlopfer #Reto4Fitness #Reto4Elementos ⛰������ pic.twitter.com/KOsWR28eAI — Reto 4 Elementos (@reto4elementos) 22 de marzo de 2018