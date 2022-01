Golden Globes 2022 ya tiene su lista completa de ganadores

Globos de Oro 2022 ya tiene su lista completa de ganadores

Los Globos de Oro 2022 se llevaron a cabo sin ser televisada pero a través de las redes se puedo tener el seguimiento de todo el evento en el que las películas The Power of the Dog y West Side Story fueron las triunfadoras.

Hay que recordar que esta edición estuvo lejos de los focos, sin glamour ni pomposidad, en medio de una controversia por la falta de diversidad entre los miembros del jurado.

Es por eso que un chat actualizado minuto a minuto en el portal web de los premios fue la herramienta utilizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés) para anunciar los premiados este domingo en su 79ª edición, continuación te presentamos la lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2022.

Premiados en los Globos de Oro 2022

Peliculas concursantes

En las categorías de cine:

Mejor película (drama): The Power of the Dog("El poder del perro")

Mejor película (comedia o musical): West Side Story

Mejor dirección: Jane Campion - "El poder del perro"

Mejor guion: Kenneth Branagh - "Belfast"

Mejor actor de drama: Will Smith- King Richard

Mejor actriz de drama: Nicole Kidman - Being the Ricardos

Mejor actriz de comedia o musical: Rachel Zegler - West Side Story

Mejor actor de comedia o musical: Andrew Garfield - tick, tick... BOOM!

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBoss - West Side Story

Mejor actor de reparto: Kodi Smit-McPhee - "El poder del perro"

Mejor película de habla no inglesa: Drive my car(Japón)

Mejor película animada: "Encanto"

Mejor canción: No Time to Die - Billie Eilish para No Time to Die

Mejor banda sonora:Hans Zimmer – Dune

Nicole Kidman ganó Mejor actriz de drama

En cuanto a las categorías de televisión:

Mejor serie de televisión (drama): Succession

Mejor serie de televisión (musical o comedia): Hacks

Mejor actriz de TV (drama): Michaela Jaé Rodriguez -Pose

Mejor actor de TV (drama): Jeremy Strong - Succession

Mejor actriz de TV (musical o comedia): Jean Smart - Hacks

Mejor actor de TV (musical o comedia): Jason Sudeikis - Ted Lasso

Mejor actriz de reparto en TV: Sarah Snook - Succession

Mejor actor de reparto en TV: O Yeong-su - "El juego del calamar"

Mejor miniserie o película para TV: The Underground Railroad ("El ferrocarril subterráneo")

Mejor actor en miniserie o película para TV: Michael Keaton - Dopesick

Mejor actriz en miniserie o película para TV: Kate Winslet - Mare of Easttown

¿Por qué no fue transmitida?

Globos de Oro 2022 no fueron televisados

La cadena NBC, que tradicionalmente emitía la ceremonia en Estados Unidos, canceló el evento de los Globos de Oro 2022 tras una serie de revelaciones en los medios sobre falta de diversidad entre los votantes de la organización.

Hasta febrero de 2021, de acuerdo con una investigación del diario Los Angeles Times, entre los 87 periodistas de la HFPA no había personas negras. Pero la falta de diversidad no fue el único señalamiento contra la enigmática y poderosa entidad.

Cabe destacar que el Times también destapó un posible conflicto de interés entre los jueces de los Globos de Oro 2022, quienes han recibido regalos de diversas personalidades y empresas ligadas al cine.

