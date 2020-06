Global Goal: Dwayne ‘The Rock’ Johnson conducirá concierto virtual por Covid-19

Es posible que se abran restaurantes y playas, pero Global Citizen nos está dando una muy buena razón para continuar con el confinamiento dentro con el próximo concierto virtual especial Global Goal: United for Our Future, pero esto no significa que no sea increíblemente emocionante.

El concierto virtual contará con paneles de discusión, entrevistas y actuaciones de Chloe x Halle, Coldplay, Justin Bieber, Quavo, Christine and the Queens, Miley Cyrus, Shakira, Usher y más, además de Antoni Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, David Beckham, Hugh Jackman, Kerry Washington, Olivia Colman y otros también harán apariciones junto al presentador Dwayne "The Rock" Johnson.

En medio del coronavirus los conciertos comenzarán a cambiar, uno de ellos será el Global Goal.

"Estoy orgulloso de unirme a Global Citizen y la Comisión Europea para organizar el concierto Global Goal: Unite for Our Future", dijo en un comunicado Dwayne "The Rock" Johnson.

Objetivo de Global Goal: Unite for Our Future

El evento tiene como objetivo elevar la comunidad global que está abordando el acceso equitativo a la atención médica y otras injusticias enormes que enfrenta nuestro mundo. “Este momento crítico en la historia nos requiere a todos, dijo Dwayne "The Rock" Johnson., así que unámonos para trazar un futuro mejor para todos”.

Global Goal se transmitirá el sábado 27 de junio en NBC, MTV, Twitter y YouTube, entre muchas otras emisoras internacionales y plataformas de transmisión, incluso Tidal.

.@TheRock will host Global Goal: Unite for Our Future - The Concert, a televised and digitally streamed special highlighting the disproportionate impact COVID-19 has on marginalized communities #GlobalGoalUnite https://t.co/4AqNdZ1bKF — Vital Thrills (@vitalthrillscom) June 22, 2020

Global Citizen está lanzando la campaña Global Goal: Unite for Our Future, la cual está centrada en el impacto de la pandemia del coronavirus en las comunidades vulnerables.

Dentro de las experiencias que podrás vivir, en el Global Goal están las entrevistas con expertos, una petición y más acciones que cualquiera puede tomar, desde una distancia segura.