Global Goal: Coldplay cautiva a fans con su presentación de “Paradise”

El concierto Global Goal: Unite for Our Future comenzó el 27 de junio a las 2 pm ET, como parte de una iniciativa mundial de Global Citizen y la Comisión Europea para resaltar a las comunidades globales profundamente afectadas por la actual pandemia de coronavirus.

Destacando la importancia de brindar atención médica a personas necesitadas y pobres de todo el mundo, incluidas las comunidades marginadas y las personas de color, este evento transmitido en vivo fue impulsado por una serie de celebridades y estrellas de la música incluidos Coldplay, Shakira, Justin Bieber, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Usher y muchos más.

El presentador Dwayne "The Rock" Johnson también hizo hincapié en la importancia de luchar contra los problemas de la opresión y la desigualdad racial, haciendo un sincero llamado para que las personas se unan para el cambio después de arrojar luz sobre las recientes protestas de Black Lives Matter y la muerte de George Floyd.

Coldplay sorprende en Global Goal

Los rockeros británicos, Coldplay también hicieron una aparición especial para esta transmisión mundial especial en vivo, interpretando su exitosa canción 'Paradise' en una secuencia musical bien producida. Su emocionante actuación fue precedida por una cita inspiradora de Nelson Mandela, que decía: "Que tus elecciones reflejen tus esperanzas, no tus miedos".

Coldplay iluminó el sincero romance con su marca distintiva de pop-rock edificante, tocando sus respectivos instrumentos contra un fondo brillante y disparatado, buscando a todo el mundo como si estuvieran en un video musical animado, a pesar de que era una transmisión en vivo.

Al interpretar la canción 'Paradise' de su álbum 'Mylo Xyloto' de 2011, la banda estaba en punto con su mensaje de esperanza, con letras que incluían: "Y así, debajo de esos cielos tormentosos / Ella decía:" Oh, oh, oh , oh / Sé que el sol debe ponerse para salir / Esto podría ser el paraíso ". Como era de esperar de estas leyendas que complacieron a la multitud, fue una actuación pulida e impresionante de los cuatro íconos de la música galardonada con el Grammy.

La letra de la canción 'Paradise' continuó parpadeando en la pantalla, junto con sublimes estallidos de color que acentuaron el golpe del bombo del Will Champion o el centelleante piano del cantante Chris Martin. La chica a la que se hace referencia en la canción también fue representada en la pantalla como una joven adolescente afroamericana que pintó el graffiti de una mariposa en una pared y la vio volar. El fascinante video se volvió abundantemente psicodélico en la naturaleza, con algunos efectos visuales caleidoscópicos y un brillante escenario tecnicolor.

Coldplay se consolida como una de las mejores presentaciones del Global Goal

Los fanáticos que vieron este concierto también quedaron impresionados con esta increíble actuación. Un fan dijo: "Wow, esto está muy bien hecho. Apoyos importantes para @coldplay". Otro espectador tuiteó: "Hicieron su parte en diferentes lugares, pero aún así logran que esa química brille".

Otros expresaron su amor por los efectos visuales fascinantes del número musical, diciendo "¡Ese video de 'Paradise' es increíble!" Otro admirador dijo: "¡Esto es hermoso! ¡Eso está en el nivel del videoclip de 'Huérfanos' que considero una verdadera obra de arte! ¡Felicidades @coldplay que hicieron nuevamente, hicieron que mis globos oculares y oídos brillen y brillen! ¡¡son asombrosos!!"