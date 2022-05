"Glee" volverá a transmitirse en Disney Plus y Hulu.

Glee no tuvo que pasar mucho tiempo sin una casa de transmisión. TV Line informó que Hulu y Disney Plus acaban de elegir el drama musical de Fox para que lo disfruten todos los Gleeks. A partir del 1 de junio, justo a tiempo para el Mes del Orgullo LGBTQ+, las seis temporadas de la serie estarán disponibles para transmitir en cualquier plataforma.

Glee fue una de las principales propiedades de Fox en su momento, se prolongó durante seis temporadas de 2009 a 2015 y obtuvo no solo una audiencia masiva, sino también elogios en forma de cuatro premios Emmy y dos premios GLAAD Media. La serie siguió a los miembros del club Glee de la secundaria William McKinley, un coro dirigido por Will Schuester de Matthew Morrison.

Si bien gran parte del programa se centró en los diversos problemas sociales que la pandilla de inadaptados del club encontró en su vida en la escuela secundaria, así como sus batallas con la tortuosa Sue Sylvester (Jane Lynch), la serie Glee también fue conocida por su variedad de versiones de canciones.

Glee fue una serie popular por sus famosos covers

Incluía interpretaciones ahora famosas (en algunos casos infames) de temas populares como "Don't Stop Believin'" de Journey y "Some Nights", junto con algunas opciones más extrañas, por decir lo menos.

La Verdad Noticias informa que la serie Glee fue tan popular que también generó giras de conciertos y un reality show en el que los concursantes competían por un papel en el programa.

Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan co-crearon la serie que originalmente protagonizó Lea Michele, el fallecido Cory Monteith, la fallecida Naya Rivera, Amber Riley, Dianna Argon, Chris Colfer y Heather Morris. Sin embargo, Murphy fue el gran creativo adjunto al programa, ya que salió de Nip/Tuck y luego pasó a crear la popular American Horror Story.

Glee da el salto a plataformas como Hulu y Disney Plus

No sorprende en lo más mínimo ver a Glee dar el salto a Hulu y Disney Plus. Como muestra uno de los Fox más grandes, parecía natural que se transmitiera en las plataformas considerando la adquisición de 20th Century Fox por parte de House of Mouse por $72 mil millones.

Cuando Netflix se deshizo de la serie en diciembre pasado, abrió la puerta para traerla al redil de Disney, donde honestamente encaja perfectamente dada la naturaleza musical del programa.

Con Hulu ahora en control de la serie, también convierte al transmisor en la ventanilla única oficial para todo lo relacionado con Glee, ya que actualmente también presenta Glee: The 3D Concert Movie.

Dados los rumores de un posible reinicio de la serie, es probable que también pueda unirse al panteón de Glee si Murphy toma el relevo una vez más. Glee vuelve a transmitirse en Hulu y Disney+ el 1 de junio.

