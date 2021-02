Giuseppe Gamba habla sobre sus pláticas recientes con Pablo Lyle

Como te informamos en su momento en La Verdad Noticias, el actor Giuseppe Gamba fue el encargado de suplantar a Pablo Lyle en la cinta “Después de ti”, la cual se estrena este viernes 11 de febrero, por lo que en entrevista, el actor reveló cómo fue para él suplantar a su amigo en este protagónico.

Y es que Lyle ya había comenzado a grabar esta cinta cuando tuvo el incidente en Estados Unidos que lo llevó a estar en arresto domiciliario.

Por lo que a casi dos años de la situación legal del esposo de Ana Araujo, Gamba reveló que están en contacto.

“Si hablo con él sobre nuestra amistad y cómo está él. La realidad me gustaría platicarte más, pero no me parece que sea información prudente que comparta porque no es mía. Él está bien, pero no es prudente que yo comparta más”.