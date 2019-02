Gisele Bündchen revela la razón de su rompimiento con Leonardo DiCaprio

Uno de los hombres más codiciados del mundo del espectáculo, sin duda alguna es Leonardo DiCaprio, pues este talentoso actor ha tenido de todo en su vida; dinero, autos, lujos y muchas mujeres hermosas con las que ha compartido su vida, aunque con ninguna ha decidido formalizar. Una de ellas fue la hermosa top modelo, Gisele Bündchen, con quien sostuvo una relación de 5 años.

No obstante a haber tenido la oportunidad de estar con una de las mujeres más bellas del mundo, Leonardo simplemente no quiso seguir adelante y dieron por terminada su relación. Durante mucho tiempo esto había sido una incógnita, sin embargo, Gisele recientemente ha revelado la verdadera razón de su separación.

La supermodelo de 38 años, quien por cierto termino su relación con el multipremiado actor en 2005, aseguró que atravesó por una etapa muy oscura cuando estaba en uno de los periodos más exitosos de su carrera que fue el motivo detrás del rompimiento con la estrella Leonardo DiCaprio.

“Cuando empecé a tener ataques de pánico, pensaba que no lo podía hablar con nadie”

“Pensé que no tenía derecho de sentirme así, todo el mundo pasa por cosas difíciles. Entonces lo reprimí pero entre más la reprimía más se agrandaba”, así lo reveló Gisele a la famosa revista 'Porter Magazine'.

Entre otras declaraciones, Gisele confeso que en ese momento, su médico, le había prescrito Xanax -medicamento utilizado para el tratamiento de trastornos ansiedad, pánico, ansiedad causada por la depresión). Sin embrago, la supermodelo opto por cambiar su estilo de vida y prescindir de esta droga.

“Tomé la decisión de no seguir fumando, bebiendo y trabajando demasiado. Comencé a ser consciente de que había muchas cosas que no había tenido en cuenta y ya no quería seguir haciéndolo”, recordó Bündchen.

También añadió que empezó a trabajar menos, eliminó el azúcar, la cafeína y el alcohol. Se metió de lleno en el yoga y la meditación y se dedicó a pasar más tiempo con la familia. Tal y como lo describe en su libro: “Lessons: My Path to a Meaningful Life” esto le hizo ver que DiCaprio no era el hombre para ella.

“Cuando dejé de anestesiarme tomando, fumando y trabajando excesivamente, me empecé a dar cuenta de cosas que había elegido ignorar”, escribió Gisele. “¿Estaba sola en querer hacer un examen de consciencia mientras él permanecía igual? Al final, desafortunadamente la respuesta fue sí”.

Hoy Gisele disfruta de una vida llena de felicidad junto a su esposo, el jugador de futbol americano Tom Brady, quien por cierto acaba de ganar su 6 Super Bowl en la edición LIII.