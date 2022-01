Gisele Bundchen ¿Cuál es el patrimonio de la esposa de Tom Brady?

Gisele Bundchen, además de ser conocida como la esposa de Tom Brady, también es una modelo, activista y empresaria brasileña, que a lo largo de su carrera, de 41 años, ha sido una de las modelos mejor pagadas del mundo y fue un ángel de Victoria’s Secret que ha aparecido en más de 1000 portadas de revistas.

Hay que destacar que en 2012, obtuvo el primer lugar en la lista de modelos con mayores ingresos de Forbes y en 2007 fue la decimosexta mujer más rica en entretenimiento.

Pero eso no es todo, pues de ser modelo, la bella Giselle Bundchen también incursionó en la actuación de forma intermitente entre 2004 y 2017, donde fue todo un éxito y ahora es conocida por sus papeles en Taxi, The Devil Wears Prada, Gisele & The Green Team y Chanel No5: the one That I Want.

La modelo no hace mucho firmó con The Lions Management en julio de 2021 para volver a la industria de la moda: «Nos inspira la oportunidad de colaborar con Gisele y convertir su visión de cambio social y ambiental en una forma sostenible de vivir y hacer negocios», dijo Ali Kavoussi, socio gerente de The Lions Management, sobre el contrato.

El patrimonio neto de Gisele Bundchen

Sobre el patrimonio de la modelo, Celebrity Net Worth, ha resaltado que la famosa modelo tiene un valor neto estimado de $ 400 millones, que es independiente de la fortuna de $ 250 millones de su esposo.

Es por eso que se resalta que el patrimonio neto de Bundchen proviene de su exitosa carrera como modelo, según el sitio web, su salario anual es de $ 40 millones y se desconoce cuánto aportará su nuevo contrato con The Lions Management.

Si recordamos la afamada modelo Gisele Bundchen comenzó su carrera como modelo en 1996 durante la Semana de la Moda de Nueva York, después de su gran oportunidad, audicionó para 43 espectáculos y terminó siendo elegida para dos espectáculos internacionales que impulsaron su carrera.

Bundchen y Tom Brady y los hijos de ambos

El famoso deportista Brady y su esposa tienen dos hijos juntos, Benjamin, de 12 años, y Vivian Lake, de 9. El hijo mayor de Brady, John Edward Thomas Moynahan, que pasa por Jack, de 14 años, es de una relación anterior con la actriz de Blue Bloods, Bridget Moynhan.

Moynhan en 2019, habló en Today sobre la paternidad compartida con la estrella de la NFL y dijo que son un equipo ganador: «Tom y yo tomamos la decisión de criar a un niño juntos», dijo Moynahan en Today, «y ambos encontramos socios que no solo nos apoyaron en la crianza de ese niño, sino que también amaron a nuestro hijo como si fuera suyo»

Cabe destacar que Tom Brady y su esposa Gisele Bundchen son de las celebridades que más han perdurado juntos y que mantiene una relación que los distingue, pues han sabido consolidar una bella familia.

