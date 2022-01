Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper lidera YouTube a 38 años de su estreno

La cantante agradeció a los fans por este nuevo logro a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Cyndi Lauper se convirtió en tema de conversación en las redes sociales al darse a conocer que el video musical de la canción ‘Girls Just Wanna Have Fun’ se había unido al Billions Views Club de YouTube luego de superar las mil millones de reproducciones en dicho portal.

La hazaña ocurre a 38 años de su estreno y se convierte en el primer tema de la cantante estadounidense que logra rebasar dicha cantidad. Por tal motivo, ella compartió un emotivo mensaje para agradecer todo el apoyo que esta canción ha recibido y de paso explicar lo que en realidad representa para ella.

“Mucha gente no se da cuenta de esto, pero es realmente una canción política. Cuando la tuve en mis manos, supe que quería convertirla en un himno para todas las mujeres… Y ahora estamos aquí con mil millones de visitas… Estoy muy agradecida”, declaró la super estrella pop de la década de los ochenta en un comunicado de prensa.

La historia detrás de la exitosa canción

‘Girls Just Want to Have Fun’ ha sido catalogado como una de las mejores canciones pop y ya es considerada un clásico de la cultura en los 80's.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el tema Girls Just Wanna Have Fun’ fue escrita y grabada por primera vez en 1979 por Robert Hazard, quien le había dado un enfoque masculino, ya que la letra hablaba de un joven alardeaba de ser mujeriego ante sus padres.

Luego de que la cantante hiciera un par de modificaciones a la letra y el sonido, el tema que hoy todos conocemos fue lanzado un 6 de septiembre de 1983 como el primer sencillo del álbum debut de la cantante, el cual lleva por título ‘She's So Unusual’. Desde ese momento y hasta ahora, el tema fue un rotundo éxito, además de convertirse en un himno feminista.

Cyndi Lauper, una leyenda del pop

La cantante se ha destacado como una fiel defensora de los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT+.

Cyndi Lauper se ha consagrado como un ícono de la música pop gracias a temas como ‘Girls Just Wanna Have Fun’, ‘True Colors’, ‘She Bop’ y ‘Time After Time’. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la cantante sigue vigente dentro del gusto del público, pero también se ha destacado por ser una gran activista en pro de las mujeres y de la comunidad LGBT+.

