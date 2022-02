Gira mundial de Justin Bieber dio inicio en San Diego

Justin Bieber, la estrella del pop más importante del mundo que encabeza las listas de éxitos ha anunciado una gira masiva, Justice World Tour, inspirada en su nuevo álbum y docuseries y que dio inicio la noche del 18 de febrero en San Diego, California, en Estados Unidos.

Antes de "All Around the World", la estrella del pop iniciará su gira internacional en el Pechanga Arena. El lugar del Midway District estuvo lleno hasta los topes para el concierto con entradas agotadas y miles de fans ansiosos.

Han pasado años y las Beliebers han esperado pacientemente la gira desde que se anunció en 2019. El "Justice World Tour", que se suponía que sería un evento de 2020, se pospuso debido a la pandemia de coronavirus, información que dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Esta vez, sin embargo, la estrella del pop juvenil anunció una nueva asociación que les dará a los fans la oportunidad de ganar dulces experiencias.

Primera gira de Justin Bieber en 3 años

El cantante se ausentó de los escenarios por problemas personales

En colaboración con Propeller, que ofrece puntos a los activistas en función de las buenas acciones que realizan, Bieber anunció la iniciativa "Justicia en Acción".

Con él, el cantante espera crear conciencia sobre la acción climática, el registro de votantes y la reforma de la justicia penal. Cada noche de la gira ofrecerá oportunidades de acción local para que participen los asistentes al concierto.

Los participantes tendrán la oportunidad de actualizar sus boletos a asientos de nivel VIP y los fanáticos en todas partes, tengan o no boletos ya, pueden ingresar para tener la oportunidad de volar a París para asistir al concierto de Bieber en el Accor Arena y conocerlo en persona.

Justin Bieber regresa con ‘Justice World Tour’ y con el cual hace su regreso oficial a la música pero sobretodo a los escenarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!