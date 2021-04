Giovanni Medina reacciona a las polémicas declaraciones de Ninel Conde

Giovanni Medina volvió a causar revuelo en las redes tras las declaraciones que hizo Ninel Conde en una entrevista para el programa de televisión "El Gordo y la Flaca", por lo que el ex de la artista desmintió lo que dijo "La bombón asesino".

Debido a lo sucedido, Medina envió un mensaje a Lili Estefan y a Raúl donde aseguró que nunca pisó la cárcel y que no tiene antecedentes penales, de igual forma confesó que Juan Zepeda, ex de la artista, lo denunció, pero demostró su inocencia.

El ex de la famosa no se quedó callado y envió a los conductores del programa una carta donde comentó sobre las similitudes que han tenido los ex novios de la artista, pues aseguró que a los tres les dio la espalda.

Giovanni Medina se defiende de Ninel Conde

Ex de la cantante se defiende las acusaciones de la famosa

En La Verdad Noticias te compartimos que la intérprete de "Tú me pones a pecar" confesó que el padre de su hijo estuvo prófugo de la justicia, además aseguró que él tuvo que salir corriendo de un supermercado porque ya lo estaban agarrando.

Y es que, aquella entrevista que realizó la famosa fue para defenderse de las declaraciones que hizo Medina a Imagen Televisión, pues aseguró que Larry Ramos y su ex fueron detenidos, lo que causó el enojo de la cantante.

Tras el escándalo, la artista se defendió, pero su ex volvió a arremeter en contra de la modelo. Por su parte, la famosa no ha vuelto a realizar alguna declaración sobre el padre de su hijo Emmanuel, quien le ha prohibido ver al pequeño.

Ninel Conde, la ex de Giovanni Medina ha preferido no dar más detalles del pleito que tiene con su ex, quien ha dado a conocer en diversos programas de televisión contundentes declaraciones sobre la famosa.

