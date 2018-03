Giovanni Medina le responde a Ninel Conde tras culparlo de alterar sus pruebas toxicológicas

Giovanni Medina envió un comunicado para dar su postura luego de que Ninel Conde manifestara que el empresario influyó en el resultado de las pruebas toxicológicas que le realizaron, donde la artista dio positivo en consumo de cocaína.

A través de las redes sociales, el padre del hijo del llamado “Bombón asesino” rompió el silencio y dijo: “respecto a la prueba toxicológica practicada a Ninel Herrera y el resultado que este arroja, hago de su conocimiento que todas las partes recibimos un apercibimiento para no hacer manifestaciones sobre el mismo”.

Posteriormente, Medina se refirió contra los señalamientos de su mala labor como padre y el video en que se escucha al pequeño Emmanuel decir que le cree a su padre sobre lo mala que es su madre.

“Respecto al comportamiento y estado de mi menor hijo referido por su madre la señora Herrera, yo lo difiero totalmente, pues en mis convivencias con él, cumple una rutina establecida, come a sus horas y de manera abundante, duerme con total paz y en sus horarios, es un niño sano, alegre, vital, sociable y con ganas de vivir. Ya que ni el maltrato, ni el abandono lo ha recibido de mi parte, tampoco lo he dejado jamás enfermo para alguna actividad social o de ninguna índole; yo he cosechado mi siembra en su vida y en su corazón, es por eso que tengo su amor, alegría, confianza, credibilidad y la voluntad y esperanza de ser formado por mí. De mi parte, solo recibe consejos de amor y de buena voluntad hacia todo su entorno, incluyendo su madre, no lo manipulo para que diga mis palabras a cámara y después bajamente exponerlo, con el dolo de saber que su voluntad aún no es tomada en cuenta por las leyes”, expresó.