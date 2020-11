Giovanni Medina asegura que Ninel Conde lo agredió ¿A puñetazos?

En La Verdad Noticias te dimos a conocer esta semana que Ninel Conde denunció formalmente a su expareja y padre de su hijo, Giovanni Medina, por violencia psicológica. A esta situación, se le sumaron unas imágenes de la cantante donde aparece con moretones en la cara y los brazos, mismas que intentaron vincular con el empresario.

Ninel Conde se presentó a una audiencia para denunciar al padre de su hijo y de acuerdo a información otorgada por su abogado, la cantante lo señala de violencia psicológica, esto debido a que Giovanni Medina no lo deja ver a su pequeño.

Ninel Conde denunció a Giovanni Medina por supuesta violencia psicólogica.

Giovanni Medina nunca golpeó a Ninel Conde

En entrevista con el programa ‘Chismorreo’ de Multimedios, Giovanni Medina aseguró que la denuncia sólo es un “golpeteo mediático”, y negó que él la haya golpeado, esto tras la filtración de fotos en redes sociales donde la cantante aparece con signos de agresión.

Giovanni Medina reveló que sufrió agresiones físicas por parte de Ninel Conde.

Sin embargo, el empresario afirmó que quien sufría violencia en la relación era él: “Lo digo con vergüenza, pero el violentado fui yo. Esta señora es muy impulsiva, muy visceral. Dios sabe que no miento, los empleados de la casa, amistades cercanas. Mi propio hijo llegó a presenciar. Recibí golpes a puño cerrado”.

�� Giovanni Medina nos habla sobre las agresiones por las que lo acusa Ninel Conde. Todo el chismazo en el #Chismorreo con @gabyramiirezz @fabianlavalle2 @MaguichaDoria y @tanyaburak

EN VIVO ➡ https://t.co/kKlt2fS3XA ���� pic.twitter.com/drQ2hZhBiM — Chismorreo (@ChismorreoTv) November 13, 2020

No obstante, el padre del pequeño Emmanuel aseguró que nunca le respondió los golpes a Ninel Conde, pero que sí llegó a decirle a Ninel Conde que la denunciaría, aunque al final nunca lo hizo.

"Recuerdo que le decía ‘Eres una cobarde’. No me podía yo prestar. Me daba mucha pena”, añadió Giovanni Medina en el programa.

¿Crees que Ninel Conde esté mintiendo en sus declaraciones sobre Giovanni Medina? ¿Qué opinas de este polémico caso? Deja tu respuesta en los comentarios.

