Giovanni Medina amenaza a Ninel Conde con quitarle el apellido al hijo de ambos

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Larry Ramos, conocido en el mundo de la farándula mexicana por ser el esposo de Ninel Conde, se había convertido en prófugo de la justicia y ya era buscado por el FBI. Ante dicha situación, el empresario Giovanni Medina, ex pareja de la cantante, dio su opinión en el programa De Primera Mano.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el también padre del pequeño Emannuel, quien es fruto de su fallida relación con “El Bombón Asesino”, reveló que le quitará el apellido Conde a su hijo, pues considera que su madre lo ha expuesto a varios peligros, algo que él ya no está dispuesto a permitir.

“Estaré buscando retirarle el apellido de Ninel, ser padre o madre conlleva una responsabilidad de nuestros actos y ella lo ha expuesto en una situación que no puedo permitir. En resumen, mi postura y la de mi hijo es un deslinde absoluto de esta persona”, declaró el empresario de 31 años ante las cámaras de la cadena Imagen Televisión.

Ninel Conde, devastada por la fuga de Larry Ramos

La cantante asegura que no tiene problemas con la ley a causa de la fuga de Larry Ramos.

Por otro lado, el periodista presentó una conversación con la cantante, quien aseguró estar muy afectada por la fuga de Larry Ramos, a quien considera su compañero: “Duele… De un día a otro salió a una audiencia y nunca volvió. No tengo la fuerza y no quiero entender, si mi futuro lo tenía contemplado con él y ya no está”.

Anteriormente, su manager compartió un comunicado de prensa para negar que ella tenga problemas con la justicia, pero el detalle que llamó la atención es que demandará a quien la difame: “Se pretende tomar acción legal en contra de quien asegure y divulgue información incorrecta que difame a mi cliente por lo delicado del tema”.

¿Qué pasó con Ninel Conde y Giovanni Medina?

Tras tener una relación con la cantante, Giovanni Medina ha iniciado una batalla legal en contra de ella.

Era 2013 cuando Giovanni Medina y Ninel Conde iniciaron un romance, del cual surgió el pequeño Emmanuel en 2014. Tres años más tarde, ambos dieron a conocer su separación y desde ese momento han enfrentado una ardua batalla legal por la custodia de su único hijo. Cabe destacar que su relación terminó entre acusaciones de violencia por parte de él.

