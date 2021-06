Ginny Hoffman asegura que denuncia contra Héctor “N” no es por venganza

Ginny Hoffman fue invitada en los programas matutinos “Venga La Alegría” de TV Azteca, y “Hoy” de Televisa, para aclarar que la denuncia contra su ex esposo, el actor Héctor “N”, no se trata de un tema de venganza.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, la hija del famoso, Alexa, desde hace varios días hizo oficial su denuncia contra su padre quien presuntamente abusó sexualmente de ella desde que era una niña.

La actriz de 47 años aseguró que no está tratando de vengarse del padre de su hija, después de que el actor Héctor Parra se declaró abiertamente bisexual. “Amo a la comunidad, no tiene nada que ver en las preferencias que él tenga, este tema es totalmente diferente. No hay manera de que fuera venganza o algo de ardida”, aclaró Hoffman.

“Jamás, jamás, lo juro por mi vida, diríamos una mentira ante un asunto tan monstruoso, jamás en la vida. No habría manera. Incluso es ilógico, yo tengo 14 los separada de él hablamos todo decidimos llevar la fiesta en paz por mi niña. Han tratado de cubrir con versiones muy extrañas”, expresó la famosa en uno de los programas de televisión.

Así se enteró Ginny Hoffman del abuso que vivió su hija

Alexa Parra, es la hija de Ginny que ha denunciado a su padre legal y públicamente/Foto: El Universal

Ginny Hoffman supo que su hija estaba viviendo un abuso presuntamente a manos de su padre cuando la menor le dijo a su mamá que ya no deseaba ver a Héctor, debido a que él “le faltaba al respeto”.

“Ella empezó a tener actitudes muy extrañas, empezó a decirme que no quiere ver a su papá, que no quiere que le deje que se duerma en casa de él. Empezó a mostrar odio y rechazo hacia él. Yo no sabía absolutamente nada. Me entero cuando ella empieza a decirme que le faltaba al respeto, que la tocaba”, detalló la actriz.

Hoffman explicó que tuvo que llevar a su hija con una psicóloga para que ella pudiera decir lo que le ocurría: “La llevé con varias psicólogas, hasta que un día llegó y me dijo ‘ma necesito ayuda, necesito sacar lo que ha pasado’. La llevé con una psicóloga, es la que le empieza a ayudar a sacar todo”.

Internautas critican a VLA y Hoy

Ante la entrevista a Hoffman, por los presuntos delitos de Héctor “N”, los internautas criticaron a los programas VLA y Hoy, ya que afirman que ambos están tomando partido sobre el delicado caso de supuesto abuso sexual.

Especialmente después de que dos peritajes han dicho que la denuncia es falsa, y que posiblemente hay tráfico de influencias por parte del político Sergio Mayer. Los usuarios de las redes sociales consideran que Hoffman no debería de estar ofreciendo este tipo de entrevistas por respeto al duro momento que debe estar viviendo su hija.

