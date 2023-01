Gina Montes: "No regreso a México"

Gina Montes descarta regresar a México

En los años setenta, el nombre de la vedette Gina Montes acaparó los medios de comunicación, fue una de las figuras importantes del legendario programa "La Carabina de Ambrosio".

En entrevista exclusiva para La Verdad con la actriz desde Nueva York, lugar en donde radica desde hace años, reveló si regresaría o no a México para trabajar en la televisión.

“No es mi plan, porque ya yo salí de México, yo tengo una hija que es la pasión de mi vida. Siempre quiero estar cerca de ella, a lo mejor es uno de los motivos por los que me opongo a trabajar en televisión, pero sí me gusta mucho, me gusta el público, me gusta hablarle a la gente, me gusta que me saluden y mandar algo de alegría, porque estoy acostumbrada desde chiquitilla”, afirmó.

Reveló la razón por la cual se quedó de manera permanente en Estados Unidos.

“Por mi hija, por ella yo dejé los escenarios, por ella acabé aquí quedándome en Nueva York, por ella yo salí de México, no por otro motivo ni porque estaba cansada de México. Yo adoro México, como adoro Brasil pero la vida se fue haciendo y ahora mi hija es mi prioridad, entonces no sé si sea posible realizar una cosa de aquí para mandar a México, sería maravilloso, claro que tendría que ser de acuerdo con mi edad”, aseguró.

¿Aún mantiene contacto con sus compañeros actores?

“Ellos tienen su vida, yo tengo mi vidita aquí en Nueva York con la hija mía tranquila luchando con salud pero gracias a Dios, y cada uno tiene su vida. Yo sé que si los llego a ver como la última vez que estuve en México fue maravilloso”, finalizó.