Gina Carano, una nueva víctima de la cultura de la cancelación

Hace unos días te dimos a conocer que Gina Carano, actriz que dio vida a Cara Dune durante las dos primeras temporadas de The Mandalorian en Disney+, fue despedida de Lucasfilm por unas polémicas publicaciones que hizo en redes sociales, mismas que hicieron enfurecer a los cibernautas, quienes “la cancelaron” de inmediato.

El despido de Gina Carano en Lucasfilm fue aplaudido por muchos, pero también fue criticada por varios cibernautas, quienes consideran que la actriz texana es una de las últimas víctimas de “la cancelación”, fenómeno que consiste en boicotear a través de las redes sociales a todo aquel que exprese opiniones o posturas ofensivas.

Un ejemplo de ello, es el senador estadounidense Ted Cruz, quien a través de su cuenta de Twitter ha salido en defensa de la ahora ex actriz de Lucasfilm y ha mostrado su disgusto en lo que respecta a la cultura de la cancelación que se vive actualmente en redes sociales.

“La texana Gina Carano rompió barreras en el universo de Star Wars: no era una princesa, ni una víctima, ni una Jedi torturada emocionalmente. Interpretó a una mujer que pateaba traseros y a quien admiraban las chicas. Ella jugó un papel decisivo en hacer que Star Wars fuera divertido de nuevo. Y, por supuesto, Disney la canceló", escribió Ted Cruz en Twitter.

¿Por qué Gina Carano fue despedida de Disney+?

Gina Carano fue despedida de The Mandalorian, la nueva serie de Star Wars producida por Lucas Film para Disney+, por un polémico tweet.

La actriz de 38 años generó polémica en redes sociales al compartir una historia en Instagram donde comparaba el trato que recibe un republicano ahora mismo en Estados Unidos con el que recibió un judío durante la época del nazismo. Ante dicha publicación, los cibernautas pidieron su despido de The Mandalorian a través del hashtag #FireGinaCarano.

“Gina Carano no está contratada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sus publicaciones en redes sociales denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas, y son aberrantes e inaceptables", declaró Lucasfilm en un comunicado donde confirma el despido de Gina Carano en The Mandalorian.

Fotografías: Instagram