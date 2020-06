Gilmore Girls y la supuesta referencia a Tiger King que confundió a fans

Los fanáticos que vieron a Gilmore Girls en 2020 rápidamente notaron una cita de Emily Gilmore que aparentemente era una referencia a Tiger King, la nueva serie sensación de este año.

Entonces, ¿estaba Gilmore Girls super adelantada a su tiempo con una referencia a Tiger King? Lamentablemente no. Aquí está a quien Emily Gilmore estaba haciendo referencia en el episodio.

La referencia en temporada 5 de "Gilmore Girls"

En el episodio 5 de la quinta temporada de Gilmore Girls, "We Got Us a Pippi Virgin", Richard y Emily Gilmore están separados, mientras ella vive en la casa principal, Richard vive en la casa de la piscina, cuando Rory y Lorelai realizan su cena semanal de los viernes por la noche.

Richard está fuera en un viaje de negocios, por lo que se supone que Lorelai y Rory cenarán con Emily esa noche. Las Gilmore Girls buscan ginebra para hacer de Lorelai un martini, los tres van a la casa de la piscina. Emily insiste en buscar y encuentra un chaleco reluciente en un armario.

"Tal vez es un chaleco suyo de los viejos tiempos", sugiere Lorelai a su preocupada madre. "Nuestros “viejos tiempos” nunca incluyeron a Richard vistiéndose como ese tipo gay cuyo tigre intentó comérselo", responde Emily. “Definitivamente, nunca he visto este chaleco. ¡Este es un chaleco de fiesta!.

Los fanáticos de Gilmore Girl se preguntaron si Emily hizo una referencia al "Tiger King”, años antes de alcanzar popularidad. En Reddit, hay múltiples hilos que comparan la cita de Emily en Gilmore Girls con Tiger King.

Emily Gilmore hace famosa referencia a Siegfried & Roy

"Años antes de su tiempo", bromeó un fan en Reddit.

"Vi este episodio hoy y me preguntaba si esta era la referencia", escribió otro fanático en un hilo de Reddit.

Mientras que algunos fanáticos de Gilmore Girls se preguntaban si Emily estaba de alguna manera haciendo referencia a Joe Exotic de Tiger King, otros se apresuraron a señalar a quién se refería Emily.

Hilos de Reedit aclaran supuesta referencia a Tiger King en Gilmore Girls

"No fue así. Se refería a Roy de Siegfried y Roy ”, respondió un fan en Reddit.

Otro usuario de Reddit escribió: "Estoy bastante seguro de que esto se refería a Siegfried & Roy. El tigre de Roy lo atacó en 2003. No estoy seguro de cuándo se lanzó este episodio ".

‘Gilmore Girls’ filmada durante la década de 2000

Siegfried Fischbacher y Roy Horn formaron parte del dúo de entretenimiento Siegfried & Roy. En 2003, durante un espectáculo en el Mirage, Horn fue atacado por un tigre llamado Montecore y sufrió heridas graves. El dúo se retiró en 2010 y Horn falleció en mayo de 2020.

Gilmore Girls se emitió de octubre de 2000 a mayo de 2007, y la temporada 5 se transmitió en 2004 y 2005, y "We Got Us a Pippi Virgin" se emitió originalmente el 19 de octubre de 2004.

Por su parte, Netflix lanzó Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, una verdadera miniserie documental sobre crímenes, en marzo de 2020. La serie documental de ocho episodios se filmó en el transcurso de unos cinco años y comenzó a filmarse en 2014.

La serie se centra principalmente en Joe Exotic, cuyo verdadero nombre es Joseph Allen Maldonado-Passage, y otros conservacionistas de grandes felinos.