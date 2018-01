Gillermo del Toro y sus palabras de empoderamiento a mujeres

Guillermo del Toro dirigió un agradecimiento a las mujeres en The Shape of Water y no le importó que la música comenzara a sonar y los créditos en la televisión aparecer; mucho menos si hubiesen bajado el telón, nada le impedió al director mexicano.

Del Toro y su fantástica historia recibieron este jueves cuatro galardones en los Critics' Choice Awards en las categorías diseño de producción, música original, director y película.

Fue cuando el equipo de The Shape of Water estaba a nada de bajar del escenario, que Del Toro se tomó su tiempo para bailar y, especialmente, dedicarle unas palabras a sus protagonistas Octavia Spencer y Sally Hawkins, y su guionista Vanessa Taylor:

Las mujeres fuertes son inspiración y esta película no existiría sin estas extraordinarias actrices, y quiero decirle a todos los productores y directores que me escuchan: no saben de lo que se pierden... ¡no saben de lo que se pierden si no trabajan con mujeres!

El reconocimiento del jalisciense viene a sumarse a los movimientos #MeToo, que hace eco a las denuncias sobre acoso y abuso de poder y sexual de los hombres hacia las mujeres, y Time's Up, un esfuerzo coordinado para tomar medidas procesables contra el acoso y abuso sexual, incluida la creación de un fondo legal para las personas que lo han sufrido.

Al contrario de lo que pudo parecer, lo cierto es que al mexicano le pareció estupendo el mensaje de la protagonista de Cisne Negro y lo dejó claro en un correo enviado en exclusiva a IndieWire.

"¡Creo que fue genial!", escribe Del Toro. "Debía decir exactamente lo que sentía. Hay mujeres directoras haciendo un trabajo fantástico: Dee Rees en Mudbound, Greta Gewig en Lady Bird, Patty Jenkins en Wonder Woman... Son todas magníficas".