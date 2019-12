Gilby Clarke recuerda su entrada y salida de Guns N Roses

Gilby Clarke participó más activamente con los Guns N Roses durante la etapa de “The Spaguetti Incident?’’, que vio la luz en 1993. Casi 25 años después desde que sus caminos se separaran, el músico ha contado las formas extrañas en las que descubrió que iba a empezar a trabajar con ellos y también cómo acabó su aventura con Axl Rose y compañía.

Gilby Clarke tiene créditos en tres álbumes oficiales de Guns N Roses: “The Spaghetti Incident?” (1993), “Live Era ‘87-’93” (1999) y “Greatest Hits” (2004).

“Descubrí que estaba con ellos en MTV News, No soy una persona nerviosa, pero en ese momento pensaba en muchas cosas. Quiero decir, en realidad lo que me venía a la cabeza era, “Tengo que aprenderme 50 canciones en una semana y tocar un show en un estadio con esto sujetos. El próximo lunes es mi primer concierto con ellos, me tengo que aprender 50 canciones”. Además, no ensayé con ellos, simplemente me dijeron que me aprendiera el catálogo y me dejaron con eso. No fue un “Apréndete el setlist, que eran unas 25 canciones, no. Fue un “Apréndete 50 temas”, explicó en Cathouse Hollywood Podcast.

Gilby Clarke formó a principios de la década de los 80 parte de la banda de pop Candy, con la que grabó el disco “Whatever Happened to Fun”, para poco después pasar a formar parte del grupo de heavy metal “Kill for Thrills”.

Gilby participó con la banda durante todo el “Use Your Illusion Tour” que se extendió de 1991 a 1993, formando parte de las sesiones de grabación del disco “The Spaghetti Incident?”, las cuales se efectuaron en ocho diferentes estudios en los Estados Unidos. Para su mala fortuna fue justo después que lo fueron relegando.

“Básicamente Slash me dijo: “Reúnete conmigo en Casa Vega”, y me dijo “Axl no quiere que sigas en la banda”, y después continuó: “No sé lo que le pasa. Honestamente, no lo sé. Simplemente síguele el rollo. No digo que esto sea para siempre, solo que es el punto en el que está”. Quiere trabajar en nueva música y no cree que lo que estamos haciendo sea viable”, contó el guitarrista, que precisamente en aquella época se estaba planeando hacer un álbum en solitario.

A lo largo de su carrera ha colaborado con “The Loveless”, Col. Parker, Nancy Sinatra y Rock Star Supernova.

“Así que, básicamente , no me despidieron, pero dejaron de enviarme cheques. Y luego, una semana después, Slash se dio cuenta. Dijo: ¿Que carajos están haciendo? ¿Van a reemplazar a Gilby?”. Después me llamó y me dijo: “Sabes qué? Todo está bien, sigues en la banda, así que no te preocupes. Sin embargo, no me volvieron a pagar. Eso fue todo. Como dije, nunca salí oficialmente del grupo, simplemente se acabó. Estaba ocupado, tenía mi álbum en solitario y mi grupo con Slash”, concluyó Clarke.

Previo a su entrada a Guns N Roses, Gilby había grabado dos discos con Con “Kill for Thrills”: “Commercial Suicide” (1989) y “Dynamite From Nightmareland” (1990), tras su salida de la banda liderada por Axl Rose grabó su primer álbum en solitario “Pawnshop Guitars” (1994) y el “Blooze E.P.” (1995), para después colaborar con Slash en el disco “It´s 5 O´Clock Somewhere” (1995).

Hasta la fecha Gilby ha grabado otros tres discos: “The Hangover” (1997), “Rubber” (1998), “99 Live” (1999), “Swag” (2001) y Gilby Clarke (2007).

Ricardo D. Pat