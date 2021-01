¿Gigi Hadid y Zayn Malik se comprometieron? Esta podría ser una pista/Foto: El Periódico

Los fans de Zayn Malik estaban muy emocionados el viernes 15 de enero por el estreno oficial del nuevo álbum del cantante llamado “Nobody is Listening”. Sin embargo, una de las canciones posiblemente ha dado una pista de que el ex One Direction y su novia Gigi Hadid podrían estar comprometidos.

En septiembre de 2020, la modelo y el cantante dieron la bienvenida a su primer bebé juntos, una niña que hasta el momento no se sabe cuál es su nombre; pero que ha aparecido poco a poco en las redes sociales de sus famosos padres.

Gigi y Zayn son unos felices padres. Por lo que posiblemente ya quieran dar el siguiente paso en su relación/Foto: E! Online

Gigi y Zayn han tenido una relación intermitente por años, pero parece que ahora los jóvenes posiblemente ya estén pensando en el matrimonio después de convertirse en papás. Según los fans, el nuevo disco del artista podría tener varios mensajes ocultos sobre esto.

Por esta razón los fans creen que Zayn y Gigi Hadid están comprometidos

Las canciones del nuevo álbum son muy románticas, y las letras posiblemente hablan de la relación del ex One Direction de 28 años con la modelo de 25. Pero, el tema “When Love's Around” que Malik hizo en colaboración con Syd, quizás ha confirmado que Zayn quiere casarse con Gigi.

"Nunca se siente bien/ Nunca se siento así/ Pero te necesito en mi vida/ Sí, podrías ser mi esposa de verdad", canta en el track. "Solo hace falta una mujer/ Para mostrarte lo que significa amar", dice la canción.

Después de escuchar la canción, los fans de Zayn crearon diversas teorías que apuntan a que el cantante ya se ha comprometido con Gigi, o que posiblemente en cualquier momento le dará el anillo de compromiso a Hadid.

La pareja ha estado más unida que nunca desde el embarazo y nacimiento de su hija, y los informes dicen que están muy felices. ¿Crees que Zayn Malik y Gigi Hadid se podrían casar pronto? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

