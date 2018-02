Gigi Hadid reveló la terrible enfermedad que sufre

Gigi Hadad está harta de las constantes críticas por su peso. Primero le decían que estaba con algunos kilos demás, y ahora, que está demasiado flaca. Lo cierto es que la novia de Zayn Malik tiene una buena explicación de por qué su cuerpo ha ido cambiado a lo largo de su carrera.

Luego de recibir numerosos comentarios negativos por su extrema delgadez tras su participación en los desfiles de Jeremy Scott y Bottega Veneta durante la Semana de la Moda en Nueva York, la modelo acudió a Twitter para poner fin a las especulaciones.

"Para todos aquellos que están tan resueltos a descubrir porqué mi cuerpo ha cambiado a lo largo de los años, quizás no sepan que cuando inicié en el modelaje, a los 17 años de edad, aún no había sido diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto. Aquellos que me llamaron muy gorda para esta industria estaban viendo que tenia inflamación y retención de líquidos por esta enfermedad"

La modelo de Victorias Secret explicó que tratar la enfermedad de Hashimoto, una forma de hipotiroidismo que desacelera el metabolismo, es lo que la ha hecho que su peso fluctúe.

Hadid, de 22 años, aseguró que mas allá de que no le gusta verse tan delgada, está sana y eso es lo importante.

La modelo también dejó bien en claro a todos los que le atribuían su baja de peso al abuso de sustancias ilegales que ése no es su caso y que no le gustan las drogas. "Por favor, dejen de ponerme en esa casilla solamente porque no entienden la forma en que mi cuerpo ha madurado", reclamó.

Finalmente, la modelo pidió a los usuarios de las redes sociales que tengan más empatía a la hora de hacer sus comentarios ya que nadie sabe la verdadera situación por la que puede estar atravesando el otro. "Usen su energía para levantar a aquellos que admiran en lugar de ser crueles con aquellos que no", culminó.