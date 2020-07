Gigi Hadid protagoniza video animado de tributo para One More Time de Daft Punk

Gigi Hadid hace un cameo especial en un video musical hecho como un tributo de la artista Maha Alamri al himno de baile intemporal de Daft Punk, "One More Time".

El estudiante universitario de 23 años de Arabia Saudita se asoció anteriormente con la modelo para Gigi Journal II en colaboración con V Magazine, que abiertamente llama a colaboradores de artistas digitales para el proyecto editorial concebido durante la pandemia COVID-19.

Gigi Hadid reinventada al estilo de "One More Time" de Daft Punk

Su reinvención del éxito de Daft Punk que "representaba la nueva frontera de la música electrónica", según el video musical IGTV de la publicación, que lanza a Gigi Hadid de este mundo a la última frontera.

En la imagen animada de cinco minutos, la modelo de 25 años viaja a través del brillante cosmos montando una ballena con un cuerno de unicornio hasta el desempeño de su club en un planeta diferente donde toca el teclado frente a fanáticos extraterrestres. ¿Suena familiar?.

"Me inspiró el video musical original 'One More Time' de Daft Punk. Quería rendir homenaje al estilo de anime de los 80, que se considera algo nostálgico", dijo Alamri en una entrevista con V Magazine hoy. "También estoy muy fascinado por el espacio exterior y mantener ese tema en marcha era algo que quería a propósito. Quería traer la sensación de imaginación infantil en el video, y las ballenas voladoras simbolizan la libertad de la creatividad".

Gigi Hadid estrella del tributo a Daft Punk

Alamri mantuvo el rumbo con la historia de 20 años donde los habitantes de un planeta son capturados, y Gigi Hadid es transportada a ese mismo planeta. Pero cómo la artista en ciernes se desvía y talla su propio camino creativo ilustra cómo imagina liberarse durante la cuarentena inducida por el coronavirus.

"Durante estos tiempos difíciles y estar atrapados en la misma rutina puede arrastrarnos hacia abajo. Y supongo que romper esa rutina, incluso por una noche y dejar volar tu imaginación, puede marcar la diferencia", dijo. "Entonces, al final de este video, cuando Gigi se despierta a la realidad, quería darle vida a sus sueños y demostrar que solo porque los sueños son intangibles, no significa que no sean reales. Están hechos de recuerdos, imaginación y esperanza ".

Te puede interesar: Daft Punk creará el soundtrack oficial de película de famoso director italiano

Mira a Gigi Hadid revivir el clásico de Daft Punk "One More Time" a continuación.