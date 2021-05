Gigi Hadid muestra su íntimo festejo de cumpleaños junto a Malik y Khai

La modelo estadounidense, Gigi Hadid cumplió 26 años el pasado 23 de abirl, sin embargo, fue hasta este viernes que compartió con sus seguidores su íntima celebración de cumpleaños junto a su novio Zayn Malik y su hija Khai.

Hadid dejó en claro su reciente públicación que el día de su cumpleaños trabajó en una nueva producción de fotos, para Maybelline, donde lució un outfit beige, pero también se dio tiempo para celebrar junto a su familia y especialmente su tierna bebé.

La modelo compartió en su cuenta de Instagram una secuencia de 10 fotografías en donde se pueden ver todos los detalles sobre su celebración, pero las que más resaltaron fueron en donde posó junto a su novio Zayn Malik y su hija Khai.

Festejo de cumpleaños de Gigi Hadid

Celebración de la modelo.

La reconocida modelo profesional mostró la decoración del patio de su casa en donde celebró el íntimo festejo. En las instantáneas se puede observar un moderno hogar con leñas, con dos sillones de madera a su lado y globos en el fondo. Mientras que la mesa del patio, está decorada con un gran ramo de flores rosas y violetas.

Hadid optó por un menú gastronómico salado para darle la bienvenida a sus 26 años. En una de las imágenes se puede observar una enorme picada, que contiene diferentes fiambres y snacks. Mientras que el pastel, en forma de queso llevaba la leyenda: “Feliz cumpleaños número 26 Gigi”.

Hija de Gigi Hadid y Zayn Malik

La modelo y Zayn Malik mantiene oculto el rostro de su pequeña.

Hadid le dio la bienvenida a Khai en septiembre de 2020 y tras meses de no dar detalles sobre la nueva integrante de la familia, la pareja habló por primera vez en marzo durante una entrevista en Valentine in the Morning de iHeartRadio sobre su nueva etapa como padres.

El novio de la modelo estadounidense se refirió a ella en su nueva etapa de madre como “Ella es una madre malvada. Obviamente, ella es de gran ayuda en todo, y lo está haciendo bien”.

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, Gigi Hadid volvió a compartir momentos de su vida personal, luego de estar más de una semana dedicándose a hablar sobre el conflicto entre Palestina e Israel.

