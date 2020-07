Gigi Hadid finalmente enseña su pancita de embarazada

Desde hace algunos meses corrió el rumor de que la famosa modelo Gigi Hadid estaba embarazada de su novio el cantante Zayn Malik, ex integrante de One Direction, sin embargo, todo se quedó en rumores, pues la pareja nunca habló del supuesto embarazo.

No fue hasta este 15 de Julio que la famosa realizó un directo en su cuenta de Instagram, en donde al presumir una revista, y levantar ligeramente los brazos, enseñó por accidente que, en efecto, está por ser mamá.

Posteriormente, decidió lucir su embarazo de una manera más evidente, abriéndose la blusa, y mostrando a el bebé que lleva en camino.

Imagina que tu mamá sea Gigi Hadid y tu papá Zayn Malik. Tu tía sea Bella Hadid y Dua Lipa, que tu abuela sea Yolanda Hadid, tus parientes lejanos sean las Jenner, que tu madrina pueda ser Taylor Swift o Donatella Versace y que los ex amigos de tu papá sean los One Direction �� pic.twitter.com/SAcR5SC1Yk — Antonio García (@antoniogrciag) July 15, 2020

Al lucir por primera vez su pancita de embarazo, los comentarios a la modelo y las felicitaciones al ex one direction no se hicieron esperar, sobre todo porque habrá un ser en este mundo tan afortunado como lo es su futuro hijo.

“Es que entienden que hay un ser en esta tierra que va a tener a Zayn y Gigi de padres, a Dua Lipa y Bella de Tías, por favor, lo que es ser privilegiada”.

Mira el video de Gigi Hadid

gigi hadid mostrando su barriga de embarazo es lo más hermoso porque ella decía que la tachaban de mentirosa porque en los primeros meses no se le veía.pic.twitter.com/HyzfoSLAql — burbuja♡���� (@powerfullwitch) July 15, 2020

Y es que se había mencionado que esta famosa no habla mucho de su embarazo debido a la pandemia que aqueja al mundo, pues considera que hay cosas más importantes de las cuales se deben hablar.

Por cierto, algunos seguidores fieles de la pareja, han comenzado a rumorar que el bebé de Gigi Hadid y Zayn Malik podría ser ahijado se Taylor Swift, debido a la gran relación de amistad que hay entre la cantante y la modelo, por lo que ven la posibilidad de que esto pudiera darse.

